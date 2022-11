Telegram znany jest z tego, że oprócz wygodnego prowadzenia rozmów między dwiema osobami, doskonale odnajduje się w grupach - i to tych bardzo licznych. Teraz prowadzenie tego typu rozmów będzie jeszcze wygodniejsze. A wszystko za sprawą zmian, jakie zachodzą w grupach liczących ponad 200 członków. W tego typu społecznościach można teraz włączać tematy i tworzyć osobne przestrzenie dla dowolnego tematu. Działają one na zasadzie osobnych czatów osadzonych wewnątrz grupy. Posiadają swoje własne miejsce na multimedia i ustawienia powiadomień. Członkowie każdego takiego czatu tematycznego mogą mogą używając wszystkich ulubionych funkcji, jak ankiety, przypięte wiadomości i boty. Jednak to tylko administratorzy mogą zarządzać w grupach tematami. Opcja ich włączenia znajduje się Ustawieniach grupy, podobnie jak możliwość ustalenia, kto będzie mógł te tematy tworzyć i nimi zarządzać.

Większą nowością, która dla wielu będzie mocno kontrowersyjna, jest obecność blockchain w komunikatorze. Oprócz podstawowej nazwy użytkownika, Telegram pozwala teraz na ustawienie dodatkowych, kolekcjonerskich, nazw. Własność kolekcjonerskich nazw użytkowników jest zabezpieczona przez TON - szybką i skalowalną sieć blockchain. Można je kupować i sprzedawać za pośrednictwem nowej platformy Fragment.

Nowa aktualizacja to także dodatkowe funkcje dla posiadaczy subskrypcji Premium - to konwersja głosu na tekst w wiadomościach wideo. Umożliwia ona użytkownikom Premium uzyskanie natychmiastowej transkrypcji tekstu. Nie mogło też zabraknąć nowych reakcji na wiadomości. Teraz do katalogu dostępnych już emoji dołączają kolejne: 😴👨‍💻🤓👀 zyskują na interaktywności i pozwalają na wyświetlanie efektów pełnoekranowych. Cho ze sporym poślizgiem, pojawiły się też halloweenowe reakcje - 👻🎃😭 przydadzą się jednak dopiero w przyszłym roku - choć wypróbować można je także teraz. Nowością są też nowe animacje, które można zobaczyć m.in. przy przesuwaniu palcem na wiadomościach, na które chcemy odpowiadać. Wybór numeru telefonu w profilach użytkowników otwiera teraz nowe menu z dodatkowymi opcjami połączeń. Użytkownicy komunikatora w wersji na iOS mogą też korzystać z odświeżonego trybu ciemnego. Dzięki niemu kolory są bardziej zrównoważone i zapewniają lepsze efekty rozmycia podczas przewijania czatów i listy czatów.

Tematy w grupach i inne nowości w Telegramie. Aktualizacja już dostępna

Twórcy zapowiadają też jeszcze jedna, większą, aktualizację związaną z rozmowami grupowymi. Skupiać się ona będzie na wprowadzeniu dodatkowych narzędzi dla małych grup, by także tego typu rozmowy były prowadzone w jeszcze wygodniejszy sposób. Co wprowadzone zostanie w komunikatorze? Tego dokładnie nie wiadomo. Przedstawiciele Telegrama zapewniają jednak, że pojawi się ona jeszcze w tym roku. Pod warunkiem, że nie będzie żadnych dodatkowych problemów. Z informacji podanych przez firmę dowiadujemy się również, że Apple potrzebowało dwóch tygodni na zaakceptowanie najnowszej aktualizacji przed opublikowaniem jej w sklepie App Store. Może to być pokłosie poprzednich problemów związanych z dodatkowymi funkcjami związanymi z emoji - Telegram miał problemy z uzyskaniem zgody na wprowadzenie daleko idących zmian, jednak w końcu się to udało.