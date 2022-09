W zeszłym miesiącu pojawiła się aktualizacja popularnego komunikatora mająca wprowadzić rewolucję w tego typu aplikacjach. Szybko okazało się, że to zaledwie uruchomienie otwartej platformy emoji, na której każdy może przesłać niestandardowe pakiety w unikatowym stylu i z dowolnymi postaciami. Rozszerzenie aplikacji o dodatkowe możliwości z pewnością spodobało się tym, którzy lubią przesyłać do znajomych zabawne obrazki w formie emoji. Telegram był też jednym z pierwszych, który zaoferował wysyłanie reakcji na wiadomości. Dzielenie się w ten sposób emocjami podchwycili już niemal wszyscy. Do tej pory mieliśmy ograniczony wybór emoji. Teraz to się zmienia. W najnowszej wersji Telegrama pojawiły się właśnie nieskończone reakcje.

Jest tylko jeden haczyk. Z nieskończonych reakcji na wiadomości mogą skorzystać użytkownicy Telegrama w wersji Premium. Mogą oni wybierać reakcje z nieskończonej liczby niestandardowych emoji. Co więcej, oprócz ogromnej bazy graficzek, mogą teraz dołączyć do 3 reakcji na wiadomość. Użytkownicy standardowej wersji komunikatora otrzymują bardziej rozbudowany katalog rozszerzający możliwości wybrania reakcji. Dodatkowo przeprojektowany został panel reakcji, a najczęściej wybierane emoji pojawiają się zawsze pod ręką.

Nowością dla posiadaczy Telegram Premium jest także możliwość ustawienia animowanego statusu emoji wyświetlanego zaraz przy nazwie użytkownika. Ten niestandardowy status zastępuje odznakę Premium na liście czatów, w grupach i w profilu. Na chwilę obecną użytkownicy mogą wybrać jeden z pośród 7 standardowych statusów, które zmieniają swój kolor, aby pasował do różnych motywów. Jest też możliwość wybrania emoji z ogromnej biblioteki ikonek.

Telegram 9.0 dostępny. Co nowego w komunikatorze?

Komunikator ułatwia też sposób logowania. To coś, co z pewnością docenią ci, którzy z różnych powodów często przelogowują się w Telegramie na inne konto. Użytkownicy, którzy często się wylogowują i ponownie logują, mogą teraz otrzymywać kody logowania na swój adres e-mail lub za pomocą Zaloguj się przez Apple lub Zaloguj się przez Google. Dodatkowo okna logowania w wersji na iOS są teraz ozdobione krótkimi animacjami - coś, co było już dostępne w aplikacji na Androida.

Nowością jest też usprawniony system udostępniania linków do profili. Każdy użytkownik może wygenerować link t.me/nazwa_użytkownika. Pozwala on na łatwe dzielenie się publicznymi profilami, grupami i kanałami w dowolnym miejscu. Telegram zmienia sposób generowania nowych linków, które są krótsze i łatwiejsze we wpisywaniu: nazwa_użytkownika.t.me.

Nowa wersja Telegrama to także kilka zmian dla urządzeń z Androidem. Aktualizacja przynosi m.in. możliwość ustalania priorytetów dla pobieranych plików. Na karcie "pobierane" można wystarczy przytrzymać palcem na dowolnym pliku na liście, aby zmienić jego kolejność i priorytet - pobierane w pierwszej kolejności pliki znajdują się na górze. Jest też coś dla posiadaczy urządzeń z Androidem 13. Można teraz wybrać tematyczną ikonę Telegrama, która automatycznie dopasuje się do ustawień trybu ciemnego telefonu i koloru akcentu.

Aktualizacja jest dostępna w App Store oraz Google Play.