Tegoroczne aktualizacje Telegrama wprowadziły szereg nowości, których nie sposób zliczyć na palcach obu rąk. Co kilka tygodni/miesięcy ekipa odpowiedzialna za komunikator udostępniała nowe funkcje rozwijające aplikację nie tylko na smartfonach, ale także na pozostałych sprzętach, na których jest ona dostępna. Pod koniec roku doszło także do wprowadzenia wsparcia dla blockchain umożliwiając m.in. tworzenie spersonalizowanych, unikalnych nazw lub generowanie niewykrywalnego numeru telefonu niepowiązanego z kartą SIM. Jednak te sprawy nie interesują zwykłych użytkowników, dla których wygoda komunikacji i dodatkowe funkcje w rozmowach są najważniejsze. I tak też jest w przypadku ostatniej w tym roku aktualizacji dostarczającej ciekawych rozwiązań. Co więc wprowadzono?

Równo rok temu Telegram wprowadził opcję "maskowania" wiadomości - tzw. spoilery. Przy pisaniu wiadomości można skorzystać z dodatkowe formatowania zasłaniającego część tekstu. Teraz komunikator wspiera także spoilery dla zdjęć i filmów, które pokrywane będą mieniącą się warstwą rozmywającą obraz. By zobaczyć co się pod nią znajduje, wystarczy dotknąć zamazanej miniaturki przesłanych multimediów.

Nowością jest także przeprojektowany panel zarządzania danymi. Przyda się to przede wszystkim tym, którzy cenią sobie miejsce w telefonie i nie chcą, by aplikacje zajmowały dużo.

Telegram może nie zajmować prawie żadnego miejsca na twoim urządzeniu. Możesz usunąć multimedia i dokumenty z pamięci telefonu i ponownie pobrać je z chmury Telegrama w dowolnym momencie. Przez lata, użytkownicy mogli ustawić maksymalny rozmiar pamięci podręcznej lub automatycznie usuwać nieużywane elementy po pewnym czasie.

W aplikacji pojawiły się osobne ustawienia automatycznego usuwania dla zbuforowanych multimediów z prywatnych czatów, grup i kanałów - z wyjątkami dla określonych czatów. Nowe wykresy kołowe pomagają zwizualizować to, co zajmuje miejsce, a dedykowane karty Media, Pliki i Muzyka pozwalają usunąć największe elementy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Zarządzanie pamięcią znaleźć można przechodząc do Ustawienia > Dane i przechowywanie > Wykorzystanie pamięci podręcznej.

Telegram z aktualizacją na koniec roku. Masa nowości w komunikatorze

Przeprojektowaniu uległ także edytor multimediów, który zyskuje teraz dodatkowe funkcje, w tym dynamicznie zmieniające się szerokości narzędzi, wygładzanie linii, narzędzia rozmycia i próbnik kolorów ułatwiający dostosowanie kolorystki wszystkiego, co zostanie nałożone na przesyłane zdjęcia.

W komunikatorze pojawia się też opcja zmieniania zdjęć profilowych kontaktów, które będą wyświetlane tylko nam. Jeśli znajdziemy odpowiednie zdjęcie lub obrazek można wysłać do rozmówcy sugestię, by zmienił je także po swojej stronie. Komunikator wprowadza też możliwość ustawienia publicznego zdjęcia profilowego, które różnić się będzie od tego wykorzystywanego w kręgu najbliższych znajomych.

Jest też coś dla subskrybentów planu Premium. Telegram w najnowszej odsłonie oferuje tym użytkownikom jeszcze więcej dodatkowych animowanych emoji dostępnych do wyboru na karcie emoji oraz w panelu naklejek. Choć święta już za nami, z interaktywnych emoji okołoświątecznymi mogą skorzystać już wszyscy - dotyczy to tych emoji: . Pozostała czwórka z pewnością umili korespondencję z przyjaciółmi i znajomymi: . Warto też pamiętać, ze wszystkie interaktywne emoji mogą być wykorzystywane jako reakcje na wiadomości.