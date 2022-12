Telegram bez prawdziwego numeru telefonu? Da się, ale trzeba zapłacić

W listopadzie tego roku Telegram wprowadził do swojego komunikatora wsparcie dla Blockchain. Oprócz podstawowej nazwy użytkownika można teraz zakupić i ustawić tzw. kolekcjonerskie nazwy. Własność kolekcjonerskich nazw użytkowników jest zabezpieczona przez TON - szybką i skalowalną sieć blockchain. Można je kupować i sprzedawać za pośrednictwem nowej platformy Fragment. I to właśnie Fragment jest odpowiedzialny za dostarczanie unikatowych "numerów telefonów" niepowiązanych z kartami SIM, które mają zapewnić jeszcze większą anonimowość użytkowników popularnego komunikatora.

Rejestracja i logowanie w Telegramie odbywać się będzie w ten sam sposób, jednak zamiast podawać prawdziwy numer telefonu, podajemy ten, który został zakupiony na platformie Fragment. To również po zalogowaniu się do niech będzie można odebrać kod autoryzacyjny do logowania. Tak zakupione "numery telefonu" nie przydadzą się w innych miejscach - są powiązane wyłącznie z Telegramem i tylko w tym komunikatorze posłużą do późniejszego logowania. Aukcje dostępnych numerów znajdziecie na stronie Fragment.com, gdzie również można kupić losowo generowany numer korzystając z kryptowaluty TON.

Telegram bez prawdziwego numeru telefonu. Co nowego w komunikatorze?

A co jeszcze ciekawego pojawiło się w aktualizacji 9.2, która właśnie trafiła do użytkowników? To przede wszystkim wprowadzenie nowych opcji dla automatycznego usuwania wysyłanych wiadomości. Użytkownicy mogą teraz ustawić tzw. globalny zegar automatycznego usuwania, aby usuwać wiadomości we wszystkich nowych czatach po upływie ustalonego wcześniej czasu.

Unikalne połączenie Telegrama polegające na usuwaniu wiadomości dla wszystkich uczestników bez śladu oraz kontrolowaniu istniejących i przyszłych czatów za pomocą zegara automatycznego usuwania zapewnia ci pełną kontrolę nad całą historią wiadomości. W połączeniu z używaniem konta bez karty SIM zapewnia to najwyższą prywatność.

Telegram 9.2 to również uporządkowanie nowej funkcji, która została wprowadzona w poprzedniej aktualizacji - tzw. tematów. Grupy mają teraz domyślny temat o nazwie Ogólny, w którym przechowywane są komunikaty serwisowe grupy i historia wiadomości sprzed włączenia tematów. Ten temat jest dostępny dla wszystkich członków grupy, dzięki czemu mogą oni wyszukiwać starsze wiadomości, ale administratorzy mogą zmienić nazwę tego tematu lub ukryć go na głównej liście. Pojawiają się "przypięte" tematy, bardziej czytelne informacje o nieprzeczytanych wiadomościach oraz wyświetlanie najnowszych z nich.

Administratorzy grup zrzeszających ponad 200 użytkowników mogą teraz skorzystać z dużo bardziej rozbudowanych mechanizmów antyspamowych. Tryb agresywny skanuje i filtruje wiadomości udostępniane w grupach i automatycznie kasuje te, które uzna za spam. Administratorzy będą mogli zgłaszać fałszywe alarmy w zakładce Ostatnie zdarzenia.

Pojawia się też coś dla użytkowników iOS, a z czego posiadacze Telegrama na Androidzie mieli już wcześniej. Na iPhonie można teraz korzystać z funkcji wyszukiwania emoji, która była już dostępna na Androidzie – używając słów kluczowych w wielu językach, aby znaleźć idealne emoji, w tym te ze swoich niestandardowych pakietów. A skoro jesteśmy przy emoji. Osoby korzystające z Telegram Premium otrzymały 10 kolejnych niestandardowych pakietów emoji. Wszyscy użytkownicy komunikatora mogą też wysyłać nowe interaktywne emoji - 😇 🫡 🤝 🙈 🤗 ✍️ 😨 oferujące pełnoekranowe efekty.