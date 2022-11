Relacje i inne krótki formy ekspresji stale zyskują na popularności. Tik Tok, choć bardzo kontrowersyjny, jest w tym temacie bezkonkurencyjny. Instagram, YouTube i wiele innych - wszędzie znajdziemy różniej maści "storiski", których oglądanie zajmuje nam znacznie dużo więcej czasu niż tradycyjne przeglądanie postów ze zdjęciami i filmikami. Najwyraźniej wszyscy chcemy mieć dostęp do różnych relacji - już nie tylko w aplikacjach społecznościowych. Swój własny pomysł na tego typu treści zrealizowali właśnie twórcy komunikatora Signal, wierzący, że to właśnie Relacje przyciągną nowych użytkowników, a dotychczasowi otrzymają dodatkowe formy ekspresji.

Tworzenie relacji w Signalu jest banalnie proste. Po najnowszej aktualizacji komunikatora (wersja 6.0) na ekranie głównym pojawia się dedykowana relacjom ikona. Wybranie jej przenosi nas do specjalnej sekcji gdzie wyświetlane są opublikowane relacje (także te ukryte) i skąd możemy stworzyć nowe. Signal pozwala na przygotowanie "storiska", który może być zdjęciem (także importowanym z biblioteki zdjęć), wideo lub samym tekstem na jednolitym tle, do którego można również dodać link

Signal wprowadza Relacje - "storiski" w komunikatorze stały się faktem

Twórcy komunikatora dostrzegają także to, że nie każdy chce takie "storiski" tworzyć lub oglądać. Jeśli nie interesuje was ta funkcja można z niej w dowolnym momencie zrezygnować. By wyłączyć Relacje na Signal wystarczy wejść w ustawienia aplikacji (Ikona profilu > Ustawienia) przejść do zakładki Relacje i wybrać opcję "Wyłącz relacje". Musicie jednak pamiętać, że decydując się na ten krok, nie będziecie mieli możliwości wyświetlania relacji, które udostępnili wasi znajomi. W ustawieniach można również zarządzać tymi, którzy nasze "stories" będą mogli oglądać. Podobnie, jak w innych aplikacjach, Relacje na Signal dostępne są przez 24 godziny. Twórcy zapewniają też, ze udostępnione za pomocą komunikatora relacje są w pełni szyfrowane i dostęp do nich mamy wyłącznie my oraz osoby, z którymi postanowiliśmy się nimi dzielić.

Do wyboru jest kilka opcji: Wszystkie kontakty, Wszyscy oprócz oraz Udostępniaj tylko - ta ostatnia pozwala na wybór pojedynczych znajomych, którzy będą widzieli nasze relacje. Dodatkową opcją jest również możliwość wyłączenia funkcji odpowiedzi i reakcji - to dla osób, które chcą dzielić się swoimi krótkimi filmikami, ale nie chcą, by odbiorcy zasypywali ich niepotrzebnymi komunikatami. Można również wyłączyć potwierdzenie. Wyświetlają one informacje związane z naszymi zasięgami wraz z funkcją udostępniania statystyk. Jeśli nie interesują was liczby - warto z tej opcji skorzystać.

Relacje w Signale mają być odpowiedzią na komentarze samych użytkowników, którzy chcą od komunikatora czegoś więcej niż bezpiecznej opcji komunikacji. Widać, że twórcy z każdą kolejną aktualizacją wprowadzają dodatkowe, interesujące, rozwiązania uatrakcyjniające dość surowy i okrojony z opcji oferowanych m.in. przez Telegram, który stawia na daleko idące modyfikacje w samych czatach, pozwala teraz na tworzenie tematów w grupach (podgrupy) i oferuje wiele funkcji społecznościowych umilających czas spędzony w komunikatorze.