Telegram na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadził szereg nowości, których nie sposób zliczyć na palcach obu rąk. Co kilka tygodni ekipa odpowiedzialna za komunikator wracała z nowymi funkcjami rozwijającymi aplikację nie tylko na smartfonach, ale także na pozostałych sprzętach, na których jest ona dostępna. Pod koniec ubiegłego roku doszło także do wprowadzenia wsparcia dla blockchain umożliwiając m.in. tworzenie spersonalizowanych, unikalnych nazw lub generowanie niewykrywalnego numeru telefonu niepowiązanego z kartą SIM. Jednak te sprawy nie interesują zwykłych użytkowników, dla których wygoda komunikacji i dodatkowe funkcje w rozmowach są najważniejsze. Po kreatorze zdjęć profilowych, tłumaczeniu całych czatów, kategorii emoji oraz trybu oszczędzania energii przyszła pora na kolejną dawkę nowości, które wraz z ostatnią aktualizacją zawitały do komunikatora.

Telegram z nową aktualizacją. Co ciekawego wprowadzono w komunikatorze?

W 2020 roku w Telegramie pojawiła się możliwość tworzenia folderów umożliwiających łatwiejsze zarządzanie rozmowami umieszczając je w osobnych miejscach. W jednym miejscu znajdziemy m.in. czaty z rodziną, czy z przyjaciółmi; rozmowy grupowe i społeczności, w których się udzielamy. Szybko, wygodnie i w uporządkowany sposób. Teraz foldery czatów zyskują nową funkcjonalność. Można je teraz udostępniać za pomocą linku - zapraszając swoich przyjaciół i znajomych do dziesiątek grup roboczych, kolekcji kanałów informacyjnych i nie tylko. Jednym dotknięciem dodadzą folder i natychmiast dołączą do wszystkich jego czatów. Każdy folder czatów obsługuje wiele linków zaproszeń, umożliwiając dostęp do różnych czatów. Tworząc link, wybieramy konkretne czaty, które chcemy dołączyć i nadajemy linkowi unikalną nazwę. A w momencie, w którym do konkretnego folderu dodamy kolejne rozmowy, te pojawią się u wszystkich innych osób, którym link został przesłany.

Nowością w komunikatorze jest również możliwość tworzenia własnych, niestandardowych tapet oferując dodatkowe opcje konfiguracji i personalizacji Telegrama. Ulubione zdjęcia i kombinacje kolorów mogą stać się niestandardowymi tapetami w określonych czatach, aby nadać rozmowom dodatkowy charakter i wyróżnić je. Po ustawieniu tapety, na czacie zostanie wysłana specjalna wiadomość, która umożliwi twojemu rozmówcy dodanie tej samej tapety czatu po swojej stronie lub utworzenie własnej. Na ten moment niestandardowe tapety działają w rozmowach dwuosobowych. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się też w grupach.

Telegram 9.6 dostępny. Co nowego?

Aktualizacja komunikatora usprawnia działanie botów. Są one w stanie hostować aplikacje internetowe, udostępniając usługi i narzędzia milionom użytkowników. Te aplikacje internetowe można teraz uruchamiać na dowolnym czacie. By się do nich dostać można skorzystać z bezpośredniego linku lub wymieniając nazwę bota na dowolnym czacie w aplikacji. Więcej informacji na temat botów oraz nowości z nimi związanych znajdziecie na specjalnym kanale @BotNews.

Na koniec kilka drobnych zmian poprawiających wygodę korzystania z komunikatora. Opcja Wyślij kiedy online wymaga mniejszej liczby kliknięć w ekran. W rozmowach, w których widzimy czas, kiedy rozmówca był ostatnio widziany, wystarczy przytrzymać przycisk Wyślij i wybrać odpowiednią opcję. Inną nowością jest możliwość tworzenia grup bez konieczności dodawania do niej członków - to coś dla tych, który chcą najpierw skonfigurować uprawnienia i przypiąć kilka wiadomości. Jest też niewielka ciekawostka dla posiadaczy iPhone'ów 14 Pro i Pro Max. Zdjęcia profilowe mają nową animację - płynnie wsuwają się w Dynamic Island podczas przewijania profili i stron informacyjnych.