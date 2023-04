Kopia zapasowa danych ze smartfona - co powinno się w niej znaleźć?

Kopia zapasowa danych ze smartfona może się przydać w najbardziej niespodziewanym momencie. Wystarczy awaria, kradzież czy zniszczenie telefonu, by dane w jego pamięci przepadły bezpowrotnie. Co powinno znaleźć się w kopii zapasowej? O tym warto pamiętać przy jej tworzeniu.

Jeszcze do niedawna w ogóle nie przykładałem się do czegoś takiego, jak kopia zapasowa danych ze smartfona. Myślałem, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Owszem, istnieje ryzyko, że coś się stanie z urządzeniem, z którego aktualnie korzystam, jednak nie jest szczególnie wysokie. Współczesne smartfony może nie są szczególnie odporne na upadki, jednak najczęściej nosimy je w etui i z osłoną ekranu, co ogranicza problem. Awarie również zdarzają się naprawdę rzadko. Na miliony smartfonów, którymi posługujemy się na co dzień, do serwisu trafia jedynie niewielki odsetek.

Mogłoby się również wydawać, że do historii przeszły kradzieże smartfonów. Z uwagi na możliwość zdalnego namierzenia urządzenia, ale również jego zablokowania bez możliwości ponownej aktywacji, taki proceder nie jest szczególnie opłacalny. Mimo tego warto się zabezpieczyć, ponieważ różne sytuacje losowe, mimo wszystko, jednak się zdarzają. Przekonałem się o tym w ostatnim czasie, gdy awarii uległ smartfon należący do bliskiej mi osoby. Niestety była to jedna z tych awarii, gdzie odzyskanie danych było bardzo trudne. Dopiero po wielu próbach smartfon włączył się, przez co udało się uratować zdjęcia zapisane w jego pamięci. Tymczasem wystarczyło pamiętać o tym, by utworzyć i regularnie aktualizować kopię zapasową danych, by nie musieć martwić się o ich utracenie.

Dlaczego warto mieć kopię zapasową najważniejszych danych? Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać oczywistych argumentów. Smartfon to dziś jedno z najważniejszych urządzeń, z jakich korzystamy na co dzień. To sprzęt, który służy nam do kontaktu ze znajomymi, przeglądania informacji i multimediów czy robienia zdjęć. Również w smartfonie bardzo często zdarza nam się robić i przechowywać notatki i ważne nagrania głosowe. Utrata wszystkich tych danych wystarczająco mocno działa na wyobraźnię. Na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu kopii zapasowej? Oto najważniejsze dane, które powinny się w niej znaleźć.

Zdarza się, że smartfon ulegnie uszkodzeniu

Kopia zapasowa danych ze smartfona – zacznij od kontaktów i wiadomości

Choć smartfona używamy do wielu różnych zadań, komunikacja z innymi ludźmi wciąż pozostaje tym podstawowym. Niezależnie od tego, czy wykorzystujemy do tego komunikatory internetowe, czy połączenia i wiadomości SMS, smartfon to podstawowe narzędzie kontaktu. W przypadku komunikatorów problem kopii zapasowej jest mocno ograniczony. Co do zasady wszystkie niezbędne dane, takie jak lista znajomych czy historia konwersacji, przechowywane są na serwerze zewnętrznym. W takiej sytuacji nawet gdy stracimy dostęp do naszego smartfona, bez trudu skorzystamy z nich na komputerze czy innym telefonie. Wystarczy tylko zalogować się przy pomocy naszych danych.

Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie komunikatory automatycznie tworzą kopię zapasową na serwerze. Czasem wymaga to pewnych zmian w ustawieniach aplikacji, dlatego warto przejrzeć je póki telefon bezpiecznie spoczywa na naszym biurku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu, a także wiadomości SMS. Te nie są automatycznie archiwizowane, dlatego warto zawczasu upewnić się, że zarówno dane znajomych jak i historia konwersacji są bezpieczne. Jak to zrobić? Zarówno smartfony z Androidem jak i iOS oferują gotowe narzędzia wbudowane w system. iPhone domyślnie zapisuje kontakty w chmurze iCloud, a smartfony z Androidem na koncie Google. W obydwu przypadkach może się jednak zdarzyć, że stosowna opcja jest wyłączona, dlatego kontrola ustawień urządzenia jest wysoce zalecana.

Innym problemem, typowym dla smartfonów z Androidem, jest zapis kontaktów wyłącznie w pamięci urządzenia. Z doświadczenia wiem, że warto zrezygnować z tej opcji na rzecz bieżącego zapisywania nowych numerów na koncie Google. Dzięki temu zawsze wiemy, że dane kontaktowe naszych znajomych pozostają bezpieczne.

Wraz z utratą smartfona można stracić cenne dane

Notatki, aplikacje biurowe i wydarzenia z kalendarza

Kolejnym elementem, który obowiązkowo musi znaleźć się w kopii zapasowej danych ze smartfona, są treści wykorzystywane zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Mam tu na myśli, w pierwszej kolejności, notatki, które zapisujemy w pamięci naszego urządzenia. Również z doświadczenia wiem, że z biegiem czasu może się ich nazbierać naprawdę wiele, a utrata treści w nich zapisanych mogłaby się okazać bardzo bolesna.

Wielu posiadaczy smartfonów korzysta z takiego oprogramowania do tworzenia notatek, które oferuje ich automatyczne zapisywanie również w chmurze. Niestety nie każdy program posiada tę funkcję, a w niektórych wymaga ona aktywacji w ustawieniach. To również warto zrobić by mieć absolutną pewność, że cenne informacje nie ulegną zniszczeniu. Podobnie jak notatki należy traktować dane zapisane w aplikacjach biurowych i w kalendarzu. Dokumenty, nad którymi pracowaliśmy w drodze, mogą wymagać dalszej obróbki i udostępnienia, dlatego byłoby źle, gdyby pewnego dnia przepadły. Z kolei dane z kalendarza są absolutnie niezbędne praktycznie dla każdego. Nie trzeba odbywać wielu spotkań biznesowych, by szczelnie wypełnić kalendarz. Zapisujemy tam chociażby daty spotkań ze znajomymi, ważne rocznice, terminy wizyt u lekarza czy inne równie istotne wydarzenia. Podobnie jak w przypadku kontaktów, warto włączyć automatyczną synchronizację kalendarza w smartfonie z tym w koncie Google czy koncie iCloud. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka kopia może okazać się przydatna.

Kopia zapasowa danych ze smartfona – bo lepiej zapobiegać stracie, niż jej doświadczyć

Zdjęcia i filmy to często cenne pamiątki rodzinne

Jest jeszcze jedna grupa danych, o których zapisaniu poza urządzeniem koniecznie trzeba pamiętać. Choć ich utrata raczej nie okaże się utrudnieniem dla codziennego funkcjonowania wśród znajomych czy w pracy, tak może okazać się niezwykle trudna w sensie emocjonalnym. W pamięci naszego telefonu bardzo często przechowujemy zdjęcia i filmy. W niektórych przypadkach w pamięci telefonu znaleźć można wszystkie zdjęcia, jakie zostały zrobione od jego pierwszego uruchomienia. Niestety nierzadko okazuje się, że użytkownik nie sporządził ich kopii zapasowej, czy to w chmurze, czy na komputerze, by uczynić je bezpiecznymi. W sytuacji utraty takiego smartfona, zdjęcia i filmy, które bardzo często mają bardzo dużą wartość sentymentalną, przepadną bezpowrotnie.

W jaki sposób upewnić się, że zdjęcia i filmy z telefonu nie przepadną w momencie jego utraty? Jedną z opcji jest ich regularne zgrywanie na dysk komputera, a następnie na domowy serwer danych czy dysk zewnętrzny. Można je również archiwizować w chmurze. O czym warto pamiętać? Przede wszystkim o tym, by kopia zapasowa była właściwie sparametryzowana. O ile w przypadku smartfonów od Apple sprowadza się to do jednego przełącznika, tak w Androidzie, w niektórych przypadkach, jest nieco trudniej. Skąd ta różnica? Przede wszystkim stąd, że poszczególne aplikacje dla Androida zapisują zdjęcia w różnych lokalizacjach. Może się okazać, że domyślne ustawienia kopii zapasowej obejmują wyłącznie zdjęcia zrobione aparatem. W praktyce oznacza to, że utworzenie kopii zapasowej nie uchroni zrzutów ekranu, zdjęć otrzymanych przez komunikatory internetowe czy pobranych z internetu.

Konfigurując kopię zapasową zdjęć i filmów warto pamiętać o tym, by bardzo uważnie przejrzeć ustawienia wybranej do tego celu aplikacji, zwłaszcza pod kątem listy archiwizowanych folderów.

Chwila nieuwagi i nasz smartfon może wyglądać właśnie tak

Coś jeszcze? Przyjrzyj się przeglądarce internetowej

W wielu sytuacjach istotnym elementem, który kopia zapasowa danych ze smartfona powinna zawierać są dane zbierane przez przeglądarkę internetową. Na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Przede wszystkim na zapisane hasła, zwłaszcza gdy używamy ich wielu i wszystkich nie pamiętamy. Jeśli przeglądarka internetowa w smartfonie jest jedynym miejscem, w którym są zapisane, ich ewentualna utrata może oznaczać komplikacje.

Bardzo istotna jest również lista ulubionych i zakładek. Znajdują się tam strony internetowe, które z jakiegoś powodu są nam potrzebne. Wiele z nich zapisaliśmy, bo znaleźliśmy na nich cenne informacje. Gdyby lista zakładek zginęła, trzeba by było szukać ich wszystkich od nowa. Przydatna może być również historia przeglądania, jednak to już zależy od tego, w jaki sposób korzystamy z przeglądarki.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak istotna jest kopia zapasowa danych ze smartfona. Sam mam to szczęście, że nie przekonałem się na własnej skórze, a mogłem nauczyć się na błędzie kogoś bliskiego. Wszystkich serdecznie zachęcam do tego, by zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, ponieważ w każdej chwili można stracić do nich dostęp. Co wtedy?

Oby taka sytuacja nigdy nie miała miejsca.