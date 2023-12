Ogrom nowości w popularnym komunikatorze. Oto one!

Ponad 800 milionów aktywnych użytkowników i 10 lat na rynku. Telegram, choć przez niektórych mocno krytykowany, stale się rozwija i zyskuje nowe funkcje - także takie, które wymagają płatnej subskrypcji. Telegram Premium za kilkanaście złotych miesięcznie (kwota ta różni się w zależności od systemu - od 13,79 zł do 17,99 zł) oferuje dostęp m.in. do podwójnych limitów kanałów, folderów, przypięć, publicznych linków, czterech dodatkowych kont, konwersji głosu na tekst, szybszego pobierania plików, tłumaczenia w czasie rzeczywistym, animowanych emoji i innych funkcji.

Jest tego naprawdę sporo i jeśli chcecie wspomóc twórców i otrzymać dodatkowe bonusy, warto rozważyć subskrypcję. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy do komunikatora zawitało wiele nowości, które wyróżniają go na tle konkurencji. Pod koniec października w aplikacji pojawił się całkowicie przebudowany system odpowiedzi, pozwalający m.in. na cytowanie wybranych fragmentów wiadomości, formatowanie cytatów. Nie zabrakło też nowych funkcji dla posiadaczy Telegram Premium. A co pojawia się w Telegram 10.3, który właśnie został udostępniony na wszystkie platformy?

Telegram 10.3. Co nowego w komunikatorze?

Najnowsza aktualizacja skupia się przede wszystkim na funkcjach związanych z kanałami, które zrzeszają różne społeczności i pozwalają nawiązywać nowe znajomości. Jednak znalezienie odpowiedniego kanału nie jest takie łatwe - tym bardziej jeśli szukamy alternatyw o podobnej tematyce. To zmienia się wraz z Telegram 10.3. Dołączając do kanału, w komunikatorze pojawi się lista podobnych publicznych kanałów powiązanych z tym samym tematem.

Zmiany dotknęły relacji udostępnianych na Telegramie - każdy komunikator i platforma społecznościowa chce mieć swoje "storiski". Teraz, użytkownicy mogą ponownie publikować relacje znajomych i kanałów, zwiększając liczbę odbiorców. Takie publikowanie relacji pozwala na dodanie dodatkowej zawartości jak tekst, audio. Relacje zyskują teraz możliwość osadzenia wiadomości wideo, które pojawiać się będą w małym okienku w formie np. komentarze. Komentarze takie można też nagrywać i udostępniać do ponownie publikowanych relacji innych. Aby nagrać wiadomość wideo, wystarczy przycisnąć i przytrzymać ikonę kamery w edytorze relacji.

Jest też kilka usprawnień dla posiadaczy Telegram Premium. To m.in. rozszerzenie możliwości zmiany kolorów profilu, które pojawiły się w poprzedniej aktualizacji. Teraz, można ustawić unikalną kombinację kolorów z logami, które umożliwiają wyróżnienie profilu na tle innych. Użytkownicy Telegram Premium mają też teraz możliwość ustawiania tapet dla obu stron rozmowy, co pozwoli na ustawienie tego samego wygląd dla siebie i rozmówcy.

Jest też mała niespodzianka dla tych, którzy nie chcą płacić, a chcieliby skorzystać z niektórych rozwiązań zarezerwowanych dla Telegram Premium. Twórcy komunikatora udostępniają teraz wszystkim możliwość transkrypcji wiadomości głosowych. Jest tylko jeden haczyk. Zamienianie głosu na tekst w darmowej wersji komunikatora posiada limit 2 wiadomości tygodniowo. Stosunkowo mało, ale niewykluczone, że w przyszłości limit ten zostanie zmieniony.

Tradycyjnie, aktualizacja Telegrama jest dostępna na urządzeniach mobilnych w App Store oraz Google Play. Z nowej wersji skorzystają także posiadacze komunikatora w wersji na komputery PC oraz Mac, ale opisywane wyżej funkcje przydadzą się tym, którzy za aplikacji korzystają w telefoni