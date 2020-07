Telefon z dobrym aparatem w 2020 roku – wybieramy najlepsze urządzenia

Telefon z dobrym aparatem – czy mocno różni się od tego sprzed roku?

Od wielu lat nie było prawdziwej rewolucji w temacie aparatów w smartfonie. Raczej rok do roku obserwujemy ich ewolucją i przesuwanie granic, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe do osiągnięcia. Niegdyś smartfony po prostu robiły zdjęcia – często nieostre, zaszumione i nadawały się raczej do szybkiego uwiecznienia chwili. Dziś wielu osobom zastępują normalne aparaty, choć oczywiście wciąż mocno odstają od dobrych urządzeń tego typu. Kiedy jednak użytkownik nie potrzebuje lutrzanki czy bezlusterkowca z dobrym obiektywem, w zupełności wystarczy mu smartfon z dobrym aparatem. A są i tacy, którzy zrobią telefonem tak dobre zdjęcia, że aż trudno uwierzyć jakiego sprzętu używali. Rok 2020 nie był przełomowy dla aparatów w smartfonach i raczej kolejni producenci szli we wcześniej obranym kierunku jeszcze bardziej ulepszając swoje zoom-y i oferując matryce z większą rozdzielczością. Tu największy skok zanotował Samsung, który przez lata wierny matrycy 12 Mpix, w tegorocznym Galaxy S20 Ultra zdecydował się aż na 108 Mpix. Czy przełożyło się to znacząco na jakość zdjęć? Niekoniecznie, ale na pewno było niezbędne by zaoferować 100-krotny zoom. Wciąż nie optyczny, ale właśnie z wykorzystaniem nowej matrycy. Przez rok magicznie nie zmieniły się również algorytmy odpowiedzialne za ulepszanie zrobionych smartfonem zdjęć, choć z każdym modelem dodawane są nowe opcje i faktycznie w niektórych sytuacjach efekt może robić wrażenie. Jeśli jednak zapytacie, czy smartfony z 2020 roku mają znacząco lepsze aparaty niż modele z 2019 roku, odpowiedzią będzie „nie”,

Telefon z dobrym aparatem = Huawei?

Jeśli miałbym wybrać jednego producenta, który w krótkim czasie zrobił największy skok w możliwościach fotograficznych swojego smartfona, byłby to bez wątpienia Huawei. Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że to właśnie oni pchną mobilną fotografię do przodu. A jednak to właśnie chiński producent w swoich smartfonach zaprezentował imponujący hybrydowy zoom. To właśnie oni dość długo nie mieli sobie równych jeśli chodzi o tryb nocny, czyli specjalną funkcję robiącą zdjęcia z długim czasem naświetlania. Dla wielu użytkowników to był szok, że aparaty kojarzone ze sztucznymi efektami (chyba każdy pamięta wirtualny makijaż) z modelu na model zaliczą tak spektakularną rewolucję. Wiele starszych modeli smartfonów Huawei do dziś uważana jest za świetne urządzenia pod kątem robienia zdjęć właśnie. Nie ustępują im też nowe smartfony producenta – wystarczy spojrzeć na profesjonalny ranking DXO Mark (choć kontrowersyjny, to jednak wciąż stanowiący wyznacznik) gdzie pierwsze miejsce okupuje Huawei P40 Pro, drugie Honor 30 Pro+ (Honor to submarka Huawei), a na piątym miejscu zadomowił się Huawei Mate 30 Pro.

Czy Samsung wciąż może uchodzić za telefon z dobrym aparatem?

Samsung od wielu lat kojarzony jest ze świetnymi aparatami w swoich flagowych smartfonach. Wystarczy przypomnieć Galaxy S6, który wciąż potrafi zrobić świetne, ostre i dobrze nasycone kolorami zdjęcia. Koreański producent z modelu na model starał się jednak ulepszać, a nie całkowicie zmieniać swoje aparaty, przez co może nie notował spektakularnych rewolucji, jednak flagowa seria S zawsze charakteryzowała się kapitalnymi zdjęciami, podobnie jak biznesowe modele Galaxy Note.

Tak naprawdę konkretne zmiany przyszły dopiero w modelach S20 (oraz przede wszystkim Galaxy S20 Ultra) ze względu na zastosowanie większych matryc. Nie zmieniło to drastycznie jakości zdjęć wykonywanych tymi smartfonami, stanowi jednak logiczną ewolucję i konieczność, by dostosować się do rynku, na którym dużo tańsze modele dysponowały już matrycami z o wiele większą rozdzielczością. W przypadku Galaxy S20 jedna rzecz jednak sprawia, że konkurencja może im jedynie pozazdrościć. Na chwilę obecną tylko iPhone 11/iPhone 11 Pro dysponują tak dobrymi funkcjami wideo i nagrywają tak dobre filmy jak Galaxy S20. A trzeba pamiętać, że to przecież również bardzo ważna funkcja aparatu fotograficznego w smartfonie.

Telefon z dobrym aparatem nie musi kosztować kroci

Zasadniczo najlepsze aparaty montowane są we flagowych smartfonach, ale na rynku można znaleźć kilka wyjątków. Może nie będzie to tak samo wysoki poziom, ale na pewno imponujący jeśli spojrzeć na ceny wybranych modeli. Na niższych półkach warto jednak uważać, bo często obietnice świetnych zdjęć nie mają przełożenia na finalny efekt i potwierdzają tylko tezę, że niższa półka cenowa automatycznie równa się gorszym aparatom.

Na te tańsze smarfony warto zwrócić uwagę jeśli interesują Was bardzo dobre zdjęcia:

Google Pixel 3A