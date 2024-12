Tej funkcji tu brakowało. Gigant nadrabia zaległości

Mapy Google to zdecydowanie najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Apple chce, aby ich własne rozwiązanie dotarło do większej liczby użytkowników. W tym ma pomóc przeglądarkowa wersja map, która w wakacje zadebiutowała w wersji beta. Użytkownicy mogą korzystać z podpowiedzi tras dla kierowców i pieszych, wyszukiwać ciekawe miejsca i praktyczne informacje, takie jak zdjęcia, godziny otwarcia, oceny i recenzje. Można też zamawiać jedzenie bezpośrednio z wizytówki w Mapach oraz przeglądać przewodniki stworzone przez ekspertów, aby odkrywać interesujące restauracje i sklepy oraz poznawać różne miasta na świecie.

Początkowo Mapy Apple zarezerwowane były wyłączne dla użytkowników urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Obecnie można z nich korzystać w różnych przeglądarkach na MacOS, a także w Chrome, Edge, Firefox, czy Opera na komputerach PC z systemem Windows. Co ciekawe, Mapy wciąż nie są dostępne na Androida – ani w ramach standardowej aplikacji, ani przez przeglądarkę. Można jednak podejrzewać, że wkrótce się to zmieni i posiadacze urządzeń mobilnych z innym systemem niż iOS czy iPadOS będą mogli korzystać z alternatywy.

Mapy Apple w przeglądarce z funkcją "Rozejrzyj się". Lepiej późno niż wcale

W lipcu, przy okazji informacji o uruchomieniu Map Apple w wersji na przeglądarki, firma zapowiedziała, że w kolejnych miesiącach udostępniona zostanie funkcja "Rozejrzyj się", która jest tym, co w Mapach Google znamy jako "Street View". To nic innego niż przeglądanie ulic z poziomu ulicy, czy chodnika. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy Map Apple w wersji na przeglądarkę mogą teraz rozglądać się po wybranych lokalizacjach, używając 360‑stopniowych widoków panoramicznych. Funkcja ta jest stale rozwijana i nie działa we wszystkich krajach. "Rozejrzyj się" jest dostępna w Polsce, w tym także w nieco mniejszych miastach niż Warszawa, czy Kraków. Pozwala w dokładniejszy sposób poznać daną okolicę lub pomóc w lokalizacji konkretnego miejsca, do którego będziemy się udawać w przyszłości.