Mapy Google całkowicie zmieniają lubianą funkcję. Nowa wersja już dostępna!

No i stało się. Po kilku miesiącach od zapowiedzi zmian -- Google rozpoczynają wdrażanie nowej Osi czasu. Co trzeba o niej wiedzieć?

Nowa oś czasu w Mapach Google. Platforma znacznie przebudowuje lubianą funkcję

W czerwcu informowaliśmy, że Mapy Google wprowadzają duże zmiany w osi czasu. Pisaliśmy wówczas:

Z troski o użytkowników, Mapy Google przestaną przechowywać informacje i historii naszej lokalizacji w chmurze. Wszystkie one będą dostępne wyłącznie lokalnie. Chodzi o to, by niepowołani użytkownicy nie mogły sprawdzić naszej lokacji gdy, na przykład, będą mieć dostęp do naszego urządzenia gdzie jesteśmy zalogowani kontem Google. Ot, chociażby tabletu czy komputera.

Zapowiedziane wówczas zmiany właśnie trafiają do Map Google. I pierwsi użytkownicy już teraz mogą cieszyć się odświeżoną osią czasu, o czym aplikacja informuje ich przy uruchamianiu funkcji.

Oś czasu w Mapach Google od teraz bez udziału chmury. Wszystkie informacje będą zapisywane w naszym urządzeniu

Oś czasu to spersonalizowana mapa, która zapisuje wszystkie odwiedzane przez nas miejsca. Aplikacja zapisuje wszystkie przebyte przez nas trasy -- a wszystko to w oparciu o naszą lokalizację, która zarejestrowana została przez aplikację Map. Gdy takie informacje wpadną potencjalne w obce ręce - mogą okazać się prawdziwą bombą informacji i narazić nas na niebezpieczeństwo. W związku z potencjalnym zagrożeniem, Google zdecydowało się zmienić formę działania tej opcji -- i od teraz wszystkie te informacje tworzone i przechowywane będą bezpośrednio na naszym urządzeniu. Jest to też o tyle istotne, że dotychczas mapy te tworzone mogły być w oparciu o kilka rozmaitych urządzeń. Teraz, ze względu na specyfikę tegoż rozwiązania — skupiają się wyłącznie na jednym sprzęcie. Dlatego też w przypadku żonglerki kilkoma urządzeniami na co dzień — osie czasu nie będą tak kompleksowe i precyzyjne, jak miało to miejsce dotychczas.

Zmiany wchodzą w życie już teraz - ale warto mieć na uwadze, że wciąż mamy jeszcze czas do 9 czerwca przyszłego roku, by go aktywować i zapisać kopię zapasową dotychczas zgromadzonych danych. Po tym czasie: wszystkie one przepadną. Jeżeli więc zależy wam na ich zachowaniu, warto zapisać backup. Przez cały proces platforma przeprowadzi was krok po kroku.