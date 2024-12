Mapy Google odpalają petardę. Nawigacja z turbodoładowaniem

Mapy Google w ostatnich miesiącach bardzo dużo uwagi poświęcają kwestii informowania o zdarzeniach drogowych. Zarówno ich raportowanie, jak i odczytywanie, stały się oczkiem w głowie internetowego giganta -- i nieustannie otrzymujemy jakieś nowe funkcje z tym związane. Teraz gigant nareszcie wdraża nowość, o której informował nas pierwszy raz kilka miesięcy temu. A mianowicie chodzi o wymianę informacji na temat zdarzeń drogowych pomiędzy ich dwoma nawigacjami: Mapami Google oraz Waze.

Raporty użytkowników Waze teraz pojawią się także w Mapach Google

O tym, że taka integracja się zbliża, twórcy informowali nas już pod koniec lipca. We wpisie na oficjalnym forum Waze czytaliśmy:

Mapy Google będą wyświetlać raporty od naszych kierowców z przypisaniem do Waze bezpośrednio w aplikacji: Dzisiejsze ogłoszenie obejmuje takie warstwy informacji, jak alerty policyjne, a w przyszłości więcej typów danych będzie udostępnianych i przypisywanych do Waze. Cieszymy się, że więcej kierowców może zobaczyć raporty pochodzące z Waze. Nie byłoby to możliwe bez naszego partnerstwa z Geo, w ramach którego staramy się dostarczać najbardziej kompleksowych danych map wszystkim kierowcom poprzez dwukierunkową wymianę danych (jak KoiFish) i zapewnić naszym redaktorom map najlepsze dostępne narzędzia.

Od tego czasu minęło kilka tygodni - ale mamy to! Pierwsi użytkownicy już informują, że faktycznie zapowiedziana przed kilkoma miesiącami funkcja trafia do Map Google. Na zamieszczonym zrzucie ekranu z Map, widać informacje na temat tego, że ktoś zaraportował patrol policji - i że jest to informacja od kierowcy używającego nawigacji Waze. Jednocześnie jest też połączenie pomiędzy tymi dwoma światami, bo jako użytkownicy Map Google możemy wciąż odpowiedzieć czy ta informacja jest wciąż poprawna, czy nie.

Źródło: Reddit

Z korzyścią dla obu stron. Aż dziw bierze, że tak późno ją zaimplementowano

Google kupiło Waze w 2013 roku -- czyli ponad dekadę temu. Od tego czasu równolegle rozwijane są dwie nawigacje w ich portfolio, jednak firma nigdy nie spieszyła się do wprowadzania jakichkolwiek integracji. Dopiero teraz jesteśmy świadkiem tego, jak warstwy informacyjne obu platform będą ze sobą współpracować. A nie jest żadną tajemnicą, że są aspekty, pod którymi to właśnie Waze jest znacznie lepszą nawigacją niż Mapy Google -- i raportowanie czy sposób wyświetlania informacji na ekranie były jednymi z nich. Miło zatem widzieć, że Google wzięło sobie prośby użytkowników do serca i zaczęło pracować nad tym, by obie te platformy się e sobą dogadywały. Lepiej późno niż wcale!