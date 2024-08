WhatsApp poinformował, że nawiązał współpracę z firmą GIPHY, którą znamy przede wszystkim ze śmiesznych gifów, wykorzystywanych nie tylko w mediach społecznościowych, ale i w komunikatorach. GIPHY oferuje też dostęp do bogatego katalogu naklejek, które właśnie trafiają do aplikacji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w ciekawy sposób reagować na wiadomości, wysyłać śmieszne obrazki i bardziej wyrażać siebie. Choć z komunikatu twórców wynika, że nowe naklejki powinny być dostępne na iOS i Androida, aktualizacja ta może odbywać się falami – warto więc zajrzeć do WhatsApp i sprawdzić, czy macie dostęp do większej biblioteki naklejek, które można znaleźć po wybraniu charakterystycznej ikony w pasku wiadomości.

Jeszcze więcej naklejek w WhatsApp. Komunikator stał się właśnie wygodniejszy

Jednak to nie koniec zmian, gdyż WhatsApp rozszerza możliwości tworzenia własnych naklejek. To kreator naklejek, z którego w końcu mogą korzystać użytkownicy aplikacji w wersji na urządzenia z Androidem. Wcześniej funkcja ta zarezerwowana była wyłącznie dla posiadaczy iPhone'ów, choć kilka lat temu testowana była też w przeglądarkowej wersji komunikatora. Tworzenie naklejek na smartfonie nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy wybrać zdjęcie zapisane w pamięci urządzenia, a aplikacji sama wykona za nas całą robotę – wytnie najbardziej eksponowany element zdjęcia, doda ramkę i gotowe. Stworzone w ten sposób naklejki mogą być wykorzystywane w rozmowach ze znajomymi lub w grupach. Nie są one też jednorazowe. Te grafiki są zapisywane automatycznie w komunikatorze, można je edytować, dodawać do ulubionych, przenosić na górę lub usnąć – np. gdy uznamy, że przestały nam się podobać.

A co w sytuacji, w której nie mamy grafik nadających się na naklejki, a chcemy skorzystać z czegoś unikatowego? Z pomocą przychodzą naklejki AI. Te na ten moment są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie korzystać mogą z nich zarówno posiadacze iPhone'ów, jak i urządzeń z Androidem. Kreator naklejek AI być może pojawi się w innych krajach, jednak na ten moment nie ma żadnej informacji, by trafiły do użytkowników z Unii Europejskiej.