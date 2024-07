WhatsApp pracuje nad ciekawą nowością. Prawdopodobnie skorzystasz i się... uśmiechniesz

Meta nie zwalnia tempa. Najpopularniejszy komunikator na świecie niebawem doczeka się nowej opcji, która umożliwi użytkownikom tworzenie spersonalizowanych naklejek na podstawie ich zdjęć. Ta innowacyjna funkcja, bazująca na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, już jest dostępna dla grona testerów.

Jak działa nowa funkcja?

Jak informuje niezastąpione w kwestii wszystkich nowości WABetaInfo, twórcy komunikatora pracują nad generatorem obrazów AI, który doczeka się pełnej integracji z aplikacją. Co jednak ciekawe — ma ono działać nieco inaczej, niż wszystkie te "animowane" i stylizujące generatory. Wbudowane w WhatsApp algorytmy mają serwować naklejki, które wiernie odwzorowują wygląd użytkowników. Jak to zwykle bywa z takimi usługami — tutaj również użytkownicy będą musieli przesłać swoje zdjęcia do analizy przez Meta AI. Dogłębne skany umożliwią tworzenie spersonalizowanych naklejek, które następnie będziemy mogli wykorzystać podczas wymiany wiadomości z rodziną i przyjaciółmi.

Źródło: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-14-13-whats-new/

Opcja jest już dostępna w wersji beta komunikatora (na Androidzie — 2.24.14.7). Aby z niej skorzystać, musimy wysłać kilka zdjęć referencyjnych, które sztuczna inteligencja przeanalizuje, a następnie wygeneruje spersonalizowane obrazy. Ponadto, funkcję tę można aktywować w innych czatach, wpisując "@Meta AI imagine me". Obrazy generowane przez AI będą umieszczać użytkowników w różnych fantazyjnych sceneriach. Meta uspokaja też wszystkich zaniepokojonych kwestiami bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą ręcznie włączyć funkcję i przesłać swoje fotografie. Co więcej — te można będzie usunąć w dowolnym momencie z poziomu ustawień. Firma obiecuje zachowanie pełnej kontroli nad swoimi obrazami i prywatnością.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy z nowej opcji skorzystać będą mogli wszyscy użytkownicy. PRawdopodobnie jest to kwestia najbliższych kilku tygodni.