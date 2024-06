Minecraft to niezwykle popularna gra wideo, która zdobyła światową sławę i to od momentu swojego wydania w 2009 roku przez Markusa Perssona, znanego jako Notch. Gra została później rozwinięta przez firmę Mojang, a w 2014 roku przejęta przez Microsoft. Przyciąga uwagę graczy dzięki swojej unikalnej grafice opartej na blokach i ogromnej swobodzie działania. Gracze mogą eksplorować, budować i przetrwać w proceduralnie generowanym świecie, co wprowadza elementy kreatywności i strategii.

Tytuł ten zdobył uznanie również dzięki możliwości modyfikacji, co pozwala na nieustanne wprowadzanie nowych funkcji i mechanik. Minecraft ma również silny wymiar edukacyjny i jest wykorzystywany w szkołach na całym świecie. Fenomen Minecrafta tkwi w jego prostocie, nieskończonych możliwościach oraz aktywnej i kreatywnej społeczności. W Polsce Minecraft cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Istnieje wiele polskojęzycznych serwerów, społeczności, kanałów YouTube i forów internetowych poświęconych grze. Polska społeczność Minecrafta jest bardzo aktywna, organizując różnorodne wydarzenia, turnieje oraz wspólne projekty budowlane.

Z okazji 15. rocznicy wydawania Minecrafta, LEGO prezentuje swój najnowszy zestaw dla dorosłych – "Stół warsztatowy". To model przedstawiający znany chyba wszystkim fanom gry "stół", znany w grze jako stół rzemieślniczy. Wewnątrz znajduje się pięć minimodułów zawierających 12 biomów z Minecrafta, takich jak tajga z jaskinią naciekową, równiny z wioską, lodowe kolce z igloo, wiśniowy gaj z opuszczonym szybem kopalnianym i mroczna głębia z dużą jaskinią. W zestawie znajduje się również osiem mikrofigurek: Steve, Alex, szkielet, wiedźma, Creeper, osadnik, krowa i świnia. Minimodele i mikrofigurki można wyjmować z głównego modelu, aby prezentować je na różne sposoby.

Z przodu modelu można umieścić naklejki z hasłami z gry. Na budowniczych czekają także ukryte niespodzianki, które stanowią satysfakcjonujące wyzwanie dla dorosłych fanów i doświadczonych konstruktorów. Choć ten model należy do serii zestawów LEGO dla dorosłych, nic nie stoi na przeszkodzie, by do jego zbudowania siedli nieco młodsi fani klocków i bloków. Zestaw składa się z 1195 elementów i ma 14 cm wysokości, 15 cm szerokości i 15 cm głębokości, a dzięki wsparciu aplikacji LEGO Builder, która zawiera cyfrową wersję instrukcji można się przy nim bawić w większym gronie, które wspólnie buduje stół. Zestaw LEGO Stół Warsztatowy dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO za 429,99 zł.

Jednak to nie koniec zestawów rocznicowych LEGO Minecraft. Z okazji 15. rocznicy popularnej gry do sklepów trafia jeszcze 6 innych zestawów – tym razem przygotowanych z myślą o najmłodszych fanach klocków i bloków. To składający się ze 166 elementów Rejs statkiem pirackim za 69,99 zł, 304-elementowy Wiśniowy ogród za 129,99 zł, 312-elementowa Wilcza twierdza za 169,99 zł, składająca się z 462 elementów Farma z wiatrakiem za 269,99 zł, 538-elementowa Kopalnia w Badlandach za 289,99 zł oraz składający się z 657 elementów Smok Kresu i statek Kresu za 399,99 zł. Zestawy są już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO i u partnerów detalicznych, gdzie ceny mogą się różnić od tych zaprezentowanych tutaj.