Fani naklejek, instalujcie WhatsAppa. Komunikator pozwoli wam tworzyć własne dzieła!

Naklejki w komunikatorach cieszą się ogromną popularnością. Co prawda poza Azją nie ma może AŻ TAKIEGO szaleństwa jak w tamtej części świata (przejrzyjcie tylko bogactwo katalogu LINE, gdzie lwia część estetycznych dodatków jest płatna) — ale mimo wszystko użytkownicy coraz chętniej zamieniają emoji na inne rodzaje reakcji. Bardziej obrazowe, bardziej spersonalizowane, bardziej odjazdowe. Wkrótce we WhatsAppie będziecie mogli stworzyć własne pakiety!

Kreator naklejek w WhatsAppie póki co dostępny jest wyłącznie w wersji webowej

Już teraz w wersji webowej można korzystać z samodzielnego tworzenia naklejek w WhatsAppie. Jak to zrobić? Po zalogowaniu się do wersji przeglądarkowej komunikatora, przechodzimy do rozmowy, wybieramy spinacz, a następnie polecenie Naklejka. Teraz otwarte zostanie okno, za pośrednictwem którego wybieramy grafikę - a następnie prosty edytor. Możemy je docinać, dodawać napisy, a także inne proste edycje. Kiedy już całość będzie gotowa - możemy wysłać naklejkę w oknie otwartej rozmowy. A do ponownego wykorzystania czeka na nas w katalogu z naklejkami.

Idealne w swojej prostocie — chociaż na tym etapie to bardzo wczesna wersja narzędzia. No i dostępna wyłącznie na jednej platformie. Wierzę jednak, że z czasem temat będzie stale rozwijany i doczekamy się bardziej zaawansowanych narzędzi i opcji z nim związanym. Ot, jak chociażby opcji tworzenia albumów z własnymi naklejkami, łatwym ich eksportem i dzieleniem się pracami z innymi.

Póki co to jednak ewentualna pieśń przyszłości. Czekamy na dodanie kreatora naklejek w innych wersjach, niż tylko przeglądarkowa.