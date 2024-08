WhatsApp wprowadził tę zmianę dla wszystkich. Skorzystasz już dziś

WhatsApp kilka miesięcy temu wprowadził nową funkcję dla sekcji Społeczność. Wszyscy tam zgromadzeni już wiosną mogli tworzyć wydarzenia. Przez tych kilka miesięcy jednak opcja ta była zarezerwowana wyłącznie dla Społeczności. WhatsApp jednak widzi jak jego użytkownicy podchodzą do aplikacji i postanowił rozszerzyć tę opcję także dla większej rzeszy użytkowników.

Planowanie wydarzeń WhatsApp teraz dostępne także w grupach!

W maju gdy WhatsApp ogłaszał planowanie wydarzeń, pisał o nich następująco:

Dzięki wydarzeniom można łatwiej planować spotkania bezpośrednio w WhatsApp, niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualne spotkanie, czy przyjęcie urodzinowe. Każdy może utworzyć wydarzenie. Inne osoby mogą odpowiedzieć, aby cała grupa wiedziała, kto weźmie udział w wydarzeniu. Goście mogą też znaleźć wydarzenie na stronie informacyjnej grupy, a osoby wybierające się na nie otrzymają automatyczne powiadomienie, gdy wydarzenie będzie się zbliżać. Wydarzenia zostaną uruchomione najpierw dla grup należących do Społeczności, a w kolejnych miesiącach zostaną udostępnione wszystkim grupom.

No i właśnie. Już wówczas firma zapowiedziała, że tylko kwestią czasu jest, nim funkcja ta trafi również do grup. Teraz nadszedł nareszcie ten dzień — i wydarzenia udostępniane są również grupom, dzięki czemu z nowej funkcji skorzysta jeszcze więcej użytkowników!

Nowa funkcja trafia do użytkowników

Po kilku tygodniach od oficjalnych zapowiedzi - nowa funkcja trafia do użytkowników komunikatora także poza społecznościami. Aby dodać wydarzenie - wystarczy skorzystać z plusika przy oknie wiadomości, a następnie wybrać stosowną opcję. Dalej wystarczy wpisać nazwę wydarzenia, opis, lokację, datę... a nic nie stoi na przeszkodzie, by wygenerować także link do rozmowy w WhatsApp (zarówno samego audio, jak i wideo). Po utworzeniu wydarzenia: powiadomienie o nim trafi do wszystkich członków danej grupy.