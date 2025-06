Tego Apple nie powiedziało o iOS 26. Jeszcze więcej nowości w systemie

iOS 26 zadebiutuje w pełnej wersji już we wrześniu. Przed nami kilka miesięcy testów beta, kolejnych aktualizacji i wprowadzania zapowiadanych zmian. Tych będzie znacznie więcej niż to, co pokazało Apple.

Wczorajsza prezentacja otwierająca konferencję WWDC trwała ponad 1,5 godziny. Przez kilkadziesiąt minut pracownicy Apple opowiadali o nowych wersjach systemów operacyjnych, które zostały właśnie udostępnione w wersji beta deweloperom. Najważniejszym systemem jest iOS 26, który w pełnej wersji zadebiutuje jesienią tego roku. Firma zaproponowała użytkownikom niemałą rewolucję – głównie w postaci nowego interfejsu graficznego opierającego się o Liquid Glass. To nowy, szklany wygląd, ekranu domowego, ekranu blokady, aplikacji i menu. Apple dużo mówiło o Apple Intelligence, zmianach wynikających z implementacji sztucznej inteligencji do większej liczby aplikacji i nowościach, z których będziemy mogli korzystać po aktualizacji iPhone’a. Jednak nie o wszystkim powiedziano. iOS 26 pełny będzie mniejszych lub większych zmian, o których warto powiedzieć.

iOS 26. Zmiany, którymi Apple się głośno nie chwaliło

Pełne podsumowanie zmian w iOS 26 znajdziecie w naszym osobnym podsumowaniu. Tutaj skupimy się na mniejszych modyfikacjach, o których Apple nie powiedziało zbyt wiele lub pominęło w trakcie prezentacji. A jest tego całkiem sporo, gdyż nowa wersja iOS zawierać będzie szereg usprawnień i nowinek, z których warto korzystać. Ciekawostki na temat systemu wyłapał serwis MacRumors. A są nimi m.in.:

Pasek główny — biały pasek informujący o możliwości wykonania gestów powrotu do ekranu głównego znika w wielu aplikacjach po ich otwarciu

— biały pasek informujący o możliwości wykonania gestów powrotu do ekranu głównego znika w wielu aplikacjach po ich otwarciu Pogoda z satelity – W systemie iOS 26 pojawią się aktualizacje pogody z wykorzystaniem połączenia satelitarnego, gdy nie masz dostępu do sieci komórkowej lub Wi-Fi

– W systemie iOS 26 pojawią się aktualizacje pogody z wykorzystaniem połączenia satelitarnego, gdy nie masz dostępu do sieci komórkowej lub Wi-Fi Alarmy – możliwość zmiany długości drzemki

– możliwość zmiany długości drzemki Aparat – iOS poinformuje o brudnym obiektywie

– iOS poinformuje o brudnym obiektywie Dyktowanie – możliwość literowania słów

– możliwość literowania słów Wiadomości – możliwość zaznaczenia części wiadomości, co umożliwi m.in. szybkie skopiowanie danego fragmentu

– możliwość zaznaczenia części wiadomości, co umożliwi m.in. szybkie skopiowanie danego fragmentu Wiadomości grupowe – w czatach grupowych dostępne są wskaźniki pisania, a także przycisk dodawania kontaktu, jeśli w wiadomości grupowej znajduje się osoba, której nie znasz

– w czatach grupowych dostępne są wskaźniki pisania, a także przycisk dodawania kontaktu, jeśli w wiadomości grupowej znajduje się osoba, której nie znasz Filtrowanie wiadomości — jeśli masz włączoną opcję „Nieznany nadawca”, dostępne są nowe opcje filtrowania

— jeśli masz włączoną opcję „Nieznany nadawca”, dostępne są nowe opcje filtrowania Zablokowane kontakty — lista zablokowanych osób pojawia się w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” Ustawieniach

— lista zablokowanych osób pojawia się w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” Ustawieniach Przypomnienia — dostępny jest przycisk Centrum sterowania przypomnieniami

— dostępny jest przycisk Centrum sterowania przypomnieniami Notatki — możliwość eksportu notatki do pliku Markdown

— możliwość eksportu notatki do pliku Markdown Apple Music — aplikacja doczekała się opcji tworzenia folderów z listami odtwarzania

— aplikacja doczekała się opcji tworzenia folderów z listami odtwarzania Pliki — wyświetlanie listy folderów z opcją rozwinięcia folderów podrzędnych

— wyświetlanie listy folderów z opcją rozwinięcia folderów podrzędnych Tryb późnej nocy — w sekcji „Dźwięki i haptyka” w ustawieniach pojawia się nowy tryb

— w sekcji „Dźwięki i haptyka” w ustawieniach pojawia się nowy tryb Bateria — iPhone będzie monitorować zużycie baterii i informować o tym, co zużywają ją bardziej niż zwykle. Czas ładowania można również sprawdzić w sekcji „Bateria” w aplikacji Ustawienia oraz na ekranie blokady.

— iPhone będzie monitorować zużycie baterii i informować o tym, co zużywają ją bardziej niż zwykle. Czas ładowania można również sprawdzić w sekcji „Bateria” w aplikacji Ustawienia oraz na ekranie blokady. Przezroczystość — W ustawieniach dostępności znajduje się opcja wyłączenia efektu szkła za pomocą opcji Zmniejsz przezroczystość

— W ustawieniach dostępności znajduje się opcja wyłączenia efektu szkła za pomocą opcji Zmniejsz przezroczystość Dźwięki w tle — dostępnych jest wiele nowych opcji dźwięków w tle, takich jak samolot, deszcz na dachu, cicha noc, ogień i inne.

iOS 26. Masa nowości i problemów od wejścia. Oby udało się je rozwiązać przed jesienią

Przed nami kilka miesięcy testowania, poprawiania iOS 26 i wprowadzania kolejnych zmian. Przed Apple i deweloperami sporo roboty bo już pojawiają się sygnały, że pierwsza beta deweloperska systemu pozostawia wiele do życzenia – zarówno od strony wizualnej, jak i optymalizacji. System się zacina, działa wolno i drenuje baterię w zastraszającym tempie. Widać, że wprowadzone przez Amerykanów zmiany będą musiały być dopracowane i dopieszczone, by można było na spokojnie udostępnić system wraz z premierą tegorocznych iPhone’ów, które na rynku powinny pojawić się przed końcem września. To wtedy udostępniony zostanie stabilny iOS 26. Oby do tego czasu udało się wyeliminować większość problemów, które pojawią się w ramach testowych wersji.