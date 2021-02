Techniczne przewagi elektrycznego napędu Skody Enyaq iV

Platforma MEB była punktem wyjścia dla inżynierów pracujących przy projekcie samochodu Skoda Enyaq iV. Umieszczenie akumulatorów w podłodze między osiami pojazdu pozwala przede wszystkim na rozsunięcie kół maksymalnie do rogów pojazdu, a tym samym wygospodarowanie dużej przestrzeni dla pasażerów. Świetnie wyrażają ją m.in. takie parametry jak: 150 cm szerokości między lewymi, a prawymi drzwiami we wnętrzu pojazdu, nawet 105 cm między siedziskiem a dachem, mnóstwo miejsca na nogi pasażerów siedzących z tyłu (brak tunelu środkowego), a także nie tylko bardzo pojemny (585 l), ale przede wszystkim superustawny bagażnik: jego szerokość i długość przekracza 1 metr! I to wszystko w samochodzie, którego długość wynosi zaledwie 465 cm, co oznacza że bez problemu mieści się na typowych miejscach postojowych, również tych mniejszych.