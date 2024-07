To nie żarty: Poczta Polska ma się stać nowoczesna i dochodowa

Wielu z Was pewnie już w to nie wierzy, ale Ministerstwo Aktywów Państwowych ma plan i ambicje, by uczynić Pocztę Polską nowoczesną i dochodową.

We wczorajszej rozmowie z PAP, przedstawiciele MAP przekonywali, że są świadomi, iż w wyniku spadającego wolumenu listów w Polsce, Poczta Polska musi przestawić się na tory rosnącego strumienia przesyłek kurierskich, paczkowych i ekspresowych.

Aktualnie Poczta jest niedostosowana do potrzeb rynkowych klientów oraz do sprostania konkurencji. Konieczne jest zatem przeprowadzenie szeregu działań w perspektywie krótkoterminowej (zapewnienie płynności, identyfikacja i eliminacja niegospodarności, zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów), jak i długoterminowej (transformacja z nierentownej firmy listowej na dochodową firmę logistyczno-cyfrową).

Cóż, słyszymy to już od dobrych kilku lat, a już pełnym głosem Poczta Polska mówiła o tym od przynajmniej 2019 roku, kiedy to obiecywała uruchomienie konkurencyjnej sieci automatów paczkowych - Automaty do odbioru paczek Poczty Polskiej - do końca października stanie ich 200 w całej Polsce.

Te obiecane w 2019 roku w kilka miesięcy 200 automatów, zajęło Poczcie Polskiej kilka lat. Dopiero w ostatnich miesiącach, coś się ruszyło w tym temacie, a dalsze kroki w tym temacie zapowiada w tej samej rozmowie MAP.

Obecnie realizowane są działania stabilizacyjne w Poczcie Polskiej, przygotowywane są również projekty warunkujące konkurencyjność firmy na rynku paczkowo-kurierskim (modernizacja i umaszynowienie sortowni, czy też rozszerzenie sieci automatów).

Sprawdzałem dziś na mapie Pocztex, i liczba tych automatów paczkowych Poczty Polskiej rzeczywiście znacznie wzrosła, nawet kilkukrotnie od wiosny, kiedy to ostatni raz uruchamiałem z ciekawości tę mapę.

Co jeszcze istotne, MAP zamierza w pełni wykorzystać potencjał obecnej sieci placówek pocztowych, których to Poczta Polska ma blisko 5 tys., a jak do tej pory w ogóle z nich nie korzystała, choćby do uruchamiania w nich czy na przylegających terenach automatów paczkowych.



Jednak najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed MAP, to moim zdaniem zmiana postrzegania Poczty Polskiej, która zakorzeniona już jest w świadomości rodaków, jako zło najgorsze przy doręczaniu ich paczek.

Źródło: Bankier.pl