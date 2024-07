Zostało 15 tys. laptopów

O tym czy program "Laptop dla ucznia" miał sens można by długo dywagować. Nie ma jednak wątpliwości, że cała ustawa została przygotowana za szybko i po łebkach, co powodowało wiele problemów. Począwszy od kłopotów z zakupem odpowiedniej liczby urządzeń, przez opóźnienia w ich rozdysponowaniu, a teraz okazuje się, że również źle policzono samych uczniów. Według informacji jakie dla TVN24 udostępnił rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji - Marek Gieorgica, w magazynach zostało jeszcze ponad 15 tys. laptopów wartych około 45 milionów złotych. Rozumiem, że przy takiej skali programu w ramach, którego zamówiono około 400 tys. urządzeń można się pomylić, ale 15 tys. to całkiem spora liczba. Nie jest to raczej tylko kwestia braku dopełnienia formalności przez rodziców czy odmowy przyjęcia laptopa.

Co więcej ustawa uchwalona przez poprzedni rząd nie przewidywała takiej sytuacji, dlatego konieczne jest stworzenie nowych przepisów, które pozwolą tę nadwyżkę wykorzystać do innych celów. Nie warto też z tym zbyt długo zwlekać, bo sprzęt komputerowy dosyć szybko się starzeje. Pomysłów jest kilka, ale wygląda na to, że zakupione laptopy zostaną wykorzystane do stworzenia klas komputerowych w szkołach w całej Polsce. Zapotrzebowanie na komputery w placówkach oświatowych nadal jest jednak bardzo duże, a chętnych więcej niż dostępnych laptopów, dlatego konieczne będzie rozpisanie konkursu.

Według zapewnień Ministerstwa Cyfryzacji urządzenia powinny trafić do pierwszych placówek pod koniec tego roku. Najpierw trzeba jednak zmienić ustawę, a dopiero później Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, będzie mogło zająć się przekazaniem urządzeń tam, gdzie spełnią swoją rolę. Od kilku miesięcy wiemy już też, że program "Laptop dla ucznia" nie będzie kontynuowany.

źródło: TVN24