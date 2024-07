Polskie linie lotnicze pod ostrzałem. Do akcji wkracza UOKiK

Problemy z liniami lotniczymi to ostatnia rzecz, o której marzą wczasowicze – zwłaszcza w gorącym okresie wakacyjnym. Z takimi zmierzyć musieli się jednak klienci Enter Air, czyli polskiej firmy, podejrzanej o naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Sprawę bada obecnie UOKiK.

Rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 14 dni? Enter Air nic sobie z tego nie robi

Enter Air to polska, czarterowa linia lotnicza, z niespełna 15-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się głównie w lotach na rzecz biur podróży i współpracuje między innymi z szalenie popularnym w Polsce TUI. Prywatna firma chwali się często sukcesami na rynku, ale o kontaktach z klientami już tak wiele dobrego powiedzieć nie można – zwłaszcza w obliczu niedawnych kontrowersji związanych z uszkodzonymi bagażami i problematycznymi procesami reklamacji.

Z komentarzy w mediach społecznościowych i skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że Enter Air dopuściło się licznych zaniedbań, takich jak utrudnianie dochodzenia roszczeń reklamacyjnych związanych ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą bagażu rejestrowanego – w tym przypadku mowa konkretnie o nierespektowaniu obowiązku rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 14 dni. Przewoźnik nie tylko przeznaczył sobie na to 30 dni (co łamie zasady wprowadzone od 1 stycznia 2023 roku), ale też wymaga najpierw złożenia reklamacji w sprawie bagażu na lotnisku bezpośrednio po locie w biurze reklamacji bagażowej, a później złożenia dodatkowego formularza przez stronę internetową – w załączniku należy umieścić Raport Niezgodności Własności oraz awers i rewers przywieszki bagażowej czy jej odcinek kontrolny.

Zaniżone odszkodowania i propozycje niekorzystnych ugód

Niedogodności pojawiają się też przy odszkodowaniach. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu UOKiK, w przypadku opóźnienia lotu do miejsca docelowego o co najmniej 3 godziny lub odwołania go z powodów innych niż nadzwyczajne okoliczności, prawo reguluje wysokość odszkodowania dla konsumentów. Enter Air według klientów ma tego prawa nie respektować, proponując różne ugody w celu wynegocjowania niższej kwoty zwrotu.

Jak wynika ze skarg, przewoźnik proponuje im ugodę jako natychmiastową ofertę, ważną tylko do czasu wylądowania opóźnionego samolotu. W ten sposób wymusza podjęcie szybkiej decyzji, która dla konsumentów nie jest korzystna, proponując przykładowo 100 euro, zamiast należnych 250 euro – UOKiK

Nawet w przypadku składania reklamacji podpartych obowiązującym prawem, Enter Air nie uwzględnia całości roszczeń. Dodatkowo firma ma rzekomo przekazywać klientom wprowadzające w błąd informacje o ograniczeniu swojej odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu bagażu rejestrowanego.

Źródło: UOKiK

UOKiK wciąż bada sprawę, ale jeśli powyższe zarzuty się potwierdzą, to na firmę może zostać nałożona kara do 10 proc. obrotu za każdą z zakwestionowanych praktyk.

Przepisy określają jasno prawa i rekompensaty przysługujące konsumentom, a przedsiębiorca ma obowiązek ich o tym poinformować i wypłacić należne odszkodowanie. Jakiekolwiek próby limitowania praw konsumenckich i nierespektowania należnych roszczeń przez przedsiębiorców są niedopuszczalne. Podobnie jak nieudzielanie odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie – Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Jeśli korzystałeś z usług Enter Air i także czujesz się pokrzywdzony, to pomoc w tej sprawie możesz uzyskać pod numerem 801 440 220.

