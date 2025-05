Te zestawy LEGO stworzyli fani. Wkrótce trafią do sprzedaży

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele".

Reklama

LEGO Ideas – niesamowite, że te zestawy powstały w głowach fanów

Zestawy LEGO Ideas trafiają do sprzedaży nieregularnie, jednak firma zapewnia, że wszystkie zwycięskie projekty znajdą się na sklepowych półkach – prędzej czy później. Warto też przypomnieć, że wśród tych, które można było kupić (a niektóre sklepy wciąż mają go w swojej ofercie), mamy reprezentanta z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego". To zestaw wydany w maju 2023 r. składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

W zeszłym roku do katalogu LEGO Ideas dołączyły m.in. Szczęki, Magia Disneya, Miasteczko Halloween Tima Burtona, czy Ogród botaniczny. W tym roku mieliśmy też premiery Zmierzch — dom Cullenów oraz Ewolucja przedmiotów ścisłych, które do sklepów trafiły w ostatnich miesiącach. Najnowszym zestawem jest LEGO Disney Pixar Luxo Jr. – czyli kultowa już lampa stworzona przez studio Pixar, które otrzymało nominację do Oscara za animację „Luxo Jr.”, w której tytułowa lampa gra główną rolę. To prawdziwa gratka dla fanów studia i pozycja obowiązkowa dla miłośników LEGO, którzy cenią firmę za nietypowe podejście do wykorzystania standardowych klocków w niestandardowych konfiguracjach. Lampa w oficjalnym sklepie LEGO pojawi się już 1 czerwca.

4 czerwca w sprzedaży pojawi się inny zestaw LEGO Ideas – Maszyna z minifigurkami. To działający model, w którym do wygrania są zamknięte w kapsułkach niespodzianki. W każdej kapsule znajdziemy elementy do zbudowania kolekcjonerskiej minifigurki LEGO, w tym cztery wybrane w ankiecie fanów LEGO Ideas. Wśród nich są minifigurki oddające hołd klasycznym seriom LEGO i podseriom, takim jak Castle, Paradisa i Fabuland, a także minifigurki projektanta tego zestawu, odkrywców kosmosu i innych.

LEGO Ideas – premiery na ten i przyszły rok

Jednak pomysły fanów się nie kończą i już teraz wiemy, które zestawy zgłoszone do programu LEGO Ideas trafią do produkcji i pojawiają się na półkach sklepowych w najbliższym czasie – zarówno w 2025, jak i w 2026 roku. Na co warto czekać?

Western River Steamboat – w produkcji

Charlie and the Chocolate Factory – w produkcji

The Italian Riviera – w produkcji

Moon Car (LEGO Insiders Reward) – w produkcji

The Autumn Snails GWP –w produkcji

The Goonies –w produkcji

Gizmo – w produkcji

Minerals Display – w produkcji

Love Birds – w produkcji

Floating Sea Otter – w produkcji

Snoopy – Campfire – w produkcji

Więcej szczegółów na temat poszczególnych zestawów poznamy w najbliższej przyszłości.