Nowe magiczne zestawy LEGO. Wiele z nich to spełnienie marzeń

Już w czerwcu kolekcjonerzy będą mogli dodać do swojego zamku Hogwart moduł przedstawiający zajęcia z zielarstwa (76445). Za cenę 219,99 zł otrzymamy fragment szkolnych murów tętniący życiem roślin, gdzie Neville Longbottom pod okiem profesor Sprout zgłębiał tajniki magicznych ziół, a Hermiona Granger z pewnością notowała kolejne cenne informacje. Ten zestaw to okazja, by odtworzyć sceny z wielu filmów, w których zielarstwo odgrywało niebagatelną rolę, od leczenia ran po przygotowywanie skomplikowanych eliksirów. Nieco mniejszy, ale równie ikoniczny, będzie zestaw z Fawkesem, feniksem Dumbledore’a (76448), dostępny za 89,99 zł. Ten ognisty ptak, symbol lojalności i odrodzenia, pojawił się w kluczowych momentach serii. W zestawie znajdzie się uproszczona figurka Fawkesa na specjalnej podstawce, a także Miecz Gryffindora, mały feniks i Tiara Przydziału. To przypomnienie sceny z Komnaty Tajemnic, gdzie łzy feniksa uleczyły Harry’ego, a jego pióro posłużyło do stworzenia różdżki.

Reklama

Dla tych, którzy pamiętają pełne napięcia chwile z trzeciego roku nauki w Hogwarcie, pojawi się zestaw z Potworną Księgą Potworów z zębami (76449), dostępny w cenie 269,99 zł. Ta “niesforna” lektura, która ugryzła niejednego ucznia, w wersji LEGO ma posiadać napęd Pull&Back i ruchomą szczękę. Figurka Neville’a Longbottoma, który miał z nią niemałe problemy, też się pojawi. Co ciekawe, to pierwsze detaliczne wydanie tej charakterystycznej książki w formie klocków. Kolejną propozycją na czerwiec jest tzw. “book nook”, czyli podstawka do książek, przedstawiająca Ekspres do Hogwartu (76450), wyceniony na około 480 zł. Ten 832-elementowy zestaw to diorama, którą można postawić obok książek z serii.

Nowe zestawy LEGO Harry Potter w 2025 roku

Przenosząc się do bardziej burzliwych wspomnień z dzieciństwa Harry’ego, zestaw Privet Drive: Wizyta ciotki Marge (76451) za 399,99 zł odtworzy dom Dursleyów i pamiętną scenę z nadętą ciotką Marge. Figurka tytułowej ciotki w „nadmuchanej” wersji ma być wyjątkowym elementem, a towarzyszyć jej będą cztery inne postacie, pies i Hedwiga. Miłośnicy magicznych zakupów z pewnością ucieszą się z zestawu Pokątna: Markowy sprzęt do Quidditcha i lodziarnia (76452), dostępnego za około 400 zł. Dwa budynki z tej kultowej ulicy – sklep z akcesoriami do Quidditcha i lodziarnia Floreana Fortescue – to coś, na co czekało wiele osób. Zestaw zawiera sześć figurek, w tym Cho Chang, Rona, Floreana Fortescue i gracza Quidditcha z Gryffindoru, a jego modułowa konstrukcja umożliwi składanie nawet trzem osobom.

Nowa wieża Hogwartu z LEGO Harry Potter

Największym czerwcowym wydaniem będzie Zamek Hogwart: Główna wieża (76454), wyceniony na około 1000 zł. Ten ogromny, ponad 2000-elementowy moduł zawiera tytułową wieżę, przyległy budynek i skalne podłoże. W podziemiach znajdą się nawiązania do pułapek z Kamienia Filozoficznego, w tym nowa wersja Puszka. Główna wieża skrywa schody prowadzące do Komnaty Dumbledore’a. Zestaw zawiera aż 12 figurek, w tym kluczowych bohaterów i postacie znane z różnych momentów serii. Dla starszych fanów, ceniących bardziej kolekcjonerskie modele, przygotowano zestaw Rodzina Testrali (76458) za około 330 zł. Ten 548-elementowy zestaw 18+ przedstawia parę Testrali – dorosłego i młodego – wpisując się w serię magicznych stworzeń. Te tajemnicze, skrzydlate konie, widoczne jedynie dla tych, którzy byli świadkami śmierci, odegrały ważną rolę w późniejszych częściach sagi.

Jesień 2025 roku również przyniesie magiczne nowości. We wrześniu pojawi się Kalendarz adwentowy 2025 (76456) za 149,99 zł, zawierający osiem minifigurek w świątecznych sweterkach, po jednej dla każdego domu Hogwartu. Natomiast kulminacją jesiennych premier będzie Wioska Hogsmeade – edycja kolekcjonerska (76457). Choć cena jest jeszcze nieznana, 3228 elementów sugeruje, że będzie to imponujący i szczegółowy model kultowej wioski czarodziejów. Możemy spodziewać się wielu charakterystycznych budynków, które przeniosą nas wprost na ulice Hogsmeade, gdzie doszło do wielu niezwykle ważnych wydarzeń.