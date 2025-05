To najbardziej kosmiczne LEGO. Premiera zestawu lada moment

Mijają cztery dekady od pamiętnej podróży promu kosmicznego Enterprise transportowanego przez Boeinga 747. Teraz ta niezwykła chwila, czyli kombinacja inżynierii i odkrywania kosmosu, powraca do nas na nowo dzięki najnowszemu zestawowi z serii LEGO Icons. Już za kilka dni, bo 18 maja (z wcześniejszym dostępem od 15 maja dla członków LEGO Insiders), miłośnicy kosmicznych zestawów i przygód będą mogli własnoręcznie odtworzyć tę legendarną scenę, składając imponujący model z 2417 elementami.

LEGO 10360 Nosiciel Wahadłowców - cena i data sprzedaży

Zestaw o numerze katalogowym 10360, nazwany Nosicielem wahadłowców, to wierna replika prototypowego promu Enterprise oraz specjalnie przystosowanego do jego transportu Boeinga 747, znanego pod akronimem SCA. Jak twierdzi firma, projektanci LEGO z dokładnością oddali detale wyglądu obu maszyn z ich historycznej, jedynej w swoim rodzaju międzynarodowej trasy w 1983 roku, która wiodła przez prestiżowe Paris Air Show oraz przystanki we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii i Kanadzie.

Model promu Enterprise zaskakuje możliwością przymocowania charakterystycznego stożka ogonowego, demontowalnymi silnikami rakietowymi oraz otwieraną komorą ładunkową, w której można schować podwozie. Z kolei Boeing 747 oferuje realistycznie odwzorowanym systemem mocowania, umożliwiającym bezpieczne "posadzenie" promu na jego grzbiecie. Po finalnym połączeniu obu modułów, model osiąga wymiary 27 cm wysokości, 63 cm długości i 53,5 cm rozpiętości skrzydeł.

Choć nie jest to pierwsze podejście LEGO do tematu transportu wahadłowców, najnowszy zestaw Icons wyróżnia się dużą dbałością o szczegóły i złożonością konstrukcji, znacząco przewyższając swojego poprzednika sprzed trzech dekad. W zestawie znajdziemy również elegancką podstawkę ekspozycyjną oraz informacyjne plakietki, które na pewno trafią do największych miłośników tej tematyki, wzbogacając doświadczenie budowania o kontekst historyczny i techniczny. To wyjątkowy model, dostępny w limitowanej edycji, będzie dostępny już niebawem - jeżeli planujecie go nabyć, to chyba będzie trzeba się spieszyć, bo drugiej takiej szansy może nie być. Cena zestawu to 999 zł.