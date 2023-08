Audiofilskie słuchawki do PlayStation. Sony kupuje drogą markę

Audeze to firma, która znana jest przede wszystkim najbardziej wymagającym klientom szukających najlepszych rozwiązań na rynku domowego sprzętu audio. Jej słuchawki, mimo wysokiej ceny, dla wielu są synonimem wysokiej jakości i nowoczesnych rozwiązań. Sprzęt Audeze produkowany jest w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje najbardziej zaawansowane rozwiązania dostępne na rynku.

Audeze Maxwell

Audeze w swoim portfolio produktów ma także sprzęt audio dla graczy, w tym słuchawki LCD-GX, Maxwell, Mobius, czy Penrose. Każde charakteryzują się zamkniętą konstrukcją, pasmem przenoszenia 10 Hz - 50 KHz, przetwornikami planarnymi i wsparciem dla konsol Xbox, PlayStation oraz PC (w zależności od modelu). Opatentowane planarne przetworniki Audeze cechujących się ponad 3-krotnie większą powierzchnią niż odpowiedniki w konkurencyjnych modelach. Własne technologie, takie jak technologie, takie jak cewki Uniforce, magnesy Fluxor i falowody Fazor, wielu użytkownikom nic nie mówią, ale firma zapewnia, że dzięki nim dostarczają rozwiązań, których na próżno szukać u innych i dlatego cieszą się zaufaniem graczy oraz wiodących studiów nagraniowych na całym świecie.

Audeze cieszy się popularnością zarówno wśród wymagających użytkowników sprzętu audio, jak i samych graczy. Duży potencjał w firmie dostrzegło właśnie Sony Interactive Entertainment, które poinformowało o chęci przejęcia amerykańskiego producenta.

Sony kupuje producentów audiofilskiego sprzętu. Audeze trafia pod skrzydła PlayStation

Audeze to wiodąca marka słuchawek, a to przejęcie podkreśla ukierunkowanie Sony Interactive na innowacje i dostarczanie najlepszych doświadczeń audio graczom PlayStation. Cieszymy się, że możemy wnieść doświadczenie Audeze do ekosystemu PlayStation, opierając się na wielkich postępach, jakie poczyniliśmy dzięki PlayStation 5 Tempest 3D AudioTech i bezprzewodowemu zestawowi słuchawkowemu Pulse 3D

- powiedział Hideaki Nishino, starszy wiceprezes ds. doświadczeń platformowych w Sony Interactive Entertainment. Przejęcie to wzmocni wysiłki SIE w zakresie dalszego wprowadzania innowacji, szczególnie w zakresie wrażeń dźwiękowych w grach PlayStation.

Nie pozostaje nic innego jak czekać na efekty tej transakcji. Czy gracze PlayStation otrzymają w końcu porządne słuchawki dedykowane ich konsoli? Pierwszy test przejdą zapowiedziane Pulse Explore oraz Pulse Elite, które doskonale mają odnaleźć się z konsolą PlayStation 5 oraz sprzętem do grania zdalnego - PlayStation Portal. Explore to pierwsze bezprzewodowe słuchawki douszne stworzone przez PlayStation. Są wyposażone w dwa mikrofony z funkcją inteligentnej redukcji szumów, zdolną do filtrowania dźwięków otoczenia w czasie rozmów. Słuchawki oferują najwyższą jakość dźwięku oraz minimalistyczny design. Do zestawu ze słuchawkami jest dołączone etui ładujące. Elite to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, wyposażony w wysuwany mikrofon oraz funkcję inteligentnej redukcji szumów ułatwiającą komunikację.

W zestawie dołączona jest również specjalna stacja ładująca, która służy jednocześnie jako wieszak na słuchawki. I już pojawiają się w sieci domysły, że nowe słuchawki PlayStation - w szczególności model Pulse Elite - może być wzorowany na Audeze Maxwell. Nie tylko ze względu na nieco podobą konstrukcję (choć ja aż takich podobieństw nie dostrzegam), ale przede wszystkim na wykorzystywane technologie - w tym magnetycznych przetworników planarnych, które mają gwarantować wysoką jakość dźwięku.

Warto jednak zaznaczyć, że fakt zakupu Audeze przez Sony Interactive Entertainment nie oznacza całkowitego zniknięcia marki, która od lat znana jest z dostarczania wysokiej jakości sprzętu audio. Audeze będzie nadal działać niezależnie i rozwijać produkty wieloplatformowe, jednocześnie czerpiąc korzyści z bycia częścią ekosystemu PlayStation.