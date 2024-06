Sokół Millennium, AT-AT, Gwiezdny Niszczyciel Imperium (Devastator), Titanic, Wieża Eiffla, Brzeszczot, Koloseum, Hulkbuster, Władca Pierścieni: Rivendell to jedne z najdroższych zestawów LEGO jakie trafiły do sprzedaży. I chodzi tu wyłącznie o cenę katalogową, w jakich te produkty pojawiły się na półkach sklepowych. Czy to w oficjalnych sklepach duńskiego producenta, czy u partnerów detalicznych. LEGO od lat pokazuje, że fani klocków muszą sporo wydać, by wejść w posiadanie swojego wymarzonego zestawu – o czym m.in. przypomina ostatnio zaprezentowany Władca pierścieni: Barad-dûr, który w oficjalnym sklepie LEGO wyceniony został na 1999,99 zł. Czarna Wieża to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Śródziemia i fani uniwersum stworzonego przez Tolkiena, które przenoszone jest do świata LEGO wyczyści niejeden portfel. Jednak na rynku wtórnym, wśród kolekcjonerów, są znacznie droższe produkty niż wspomniane wyżej zestawy, które w większości wciąż można kupić.

Ciekawe zestawienie związane z LEGO w zeszłym miesiącu przygotował serwis Fani Klocków, z którego możemy dowiedzieć się, że opisywane przeze mnie w zeszłym roku najdroższe zestawy są niczym w porównaniu z tym, co czeka na fanów, którzy chcieliby wejść w posiadanie kilku minifigurek.

Te figurki LEGO kosztują krocie. Dlaczego?

Jak możemy dowiedzieć się z podsumowania przygotowanego przez Fanów Klocków, najdroższą figurką LEGO jest zestaw "Jowisz, Juno, Galileusz – NASA Juno", którego wartość szacuje się na milion dolarów. Istnieją trzy komplety tych figurek, z czego jeden znajduje się w sondzie kosmicznej Juno, drugi w NASA, a trzeci w rękach osób zaangażowanych w projekt. Figurki wykonane są z aluminium przeznaczonego do zastosowań kosmicznych i zostały wydane w 2011 roku.

LEGO Jowisz, Juno, Galileusz, Źródło: NASA/LEGO

Drewniana rzeźba Mistrza Wu z filmu LEGO Ninjago, której wartość szacuje się na 105 tys. dolarów. Wydana 2017 roku w czterech egzemplarzach jednak ich losy nie są do końca znane. Wiadomo, że jedna z nich posiada autograf Jackie Chana, który podkładał głos Mistrza Wu i jest w posiadaniu Simona Lucasa, jednego z dyrektorów LEGO.

Za prototyp prototyp figurki C-3PO wykonanej ze złota trzeba zapłacić 60 tysięcy dolarów. Powstały tylko trzy sztuki tego modelu, wydanego w 2007 roku, a jeden z egzemplarzy znajduje się w Muzeum Bricks & Figs w Krakowie. Figurka R2-D2 wykonana z białego złota jest warta 40 tysięcy dolarów. Ta unikalna figurka była nagrodą dla posiadaczy czarnej karty VIP LEGO.

Najdroższe figurki LEGO? W zestawienie królują Gwiezdne Wojny

Źródło: https://www.instagram.com/p/C5Wf-nGpbtG

Figurka C-3PO z 14-karatowego złota, również wydana w 2007 roku wyceniona jest na 40 tysięcy dolarów. Istnieje pięć egzemplarzy tej figurki, która zawiera około 60% złota. C-3PO z litego srebra może kosztować nawet 34 tys. dolarów. Figurka ta była do zdobycia w 2007 r. na targach San Diego Comic. Wyprodukowano tylko jeden egzemplarz, który trafił do Samuela Burkhardta, który jest również jednym z największych pasjonatów i kolekcjonerów trudno dostępnych minifigurek LEGO.

Platynowa figurka R2-D2 o szacowanej wartości ok. 33 tys. dolarów rozdawana była w ramach różnych konkursów związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Podobnie jak wykonana z brązu figurka C-3PO o wartości ok. 33 tys. dolarów, która była nagrodą na San Diego Comic Con 2007. Figurka R2-D2 Prototype (wykonana ze srebra wysokiej próby), również wyceniana jest na ok. 33 tys. dolarów wyprodukowana została w 2018 roku i trafiła do wybranych pracowników LEGO.

Wykonane ze srebra figurki R2-D2, dostępne w kilku konkursach w 2018 roku, wyceniono na ok. 30 tys. dolarów. Oficjalnie wiem o dziesięciu sztukach. Boba Fett wykonany z brązu warty jest ok. 20 tys. dolarów. Powstały tylko dwa egzemplarze tej figurki, rozdawane losowo podczas Dnia Star Wars w 2010 r. Natomiast Boba Fett wykonany ze srebra wyceniany jest na ok. 20 tys. dolarów (ok. 80 717 zł). Figurka była dostępna w specjalnych zestawach podczas konwentu Star Wars Celebration V i targów San Diego Comic Con 2010. W ramach tych samych wydarzeń do obiegu trafiła figurka Boba Fett wykonana ze złota. Jej wartość również szacowana jest na ok. 20 tys. dolarów.

Widać, że lista ta zdominowana jest przez figurki na licencji Star Wars, którą LEGO pozyskało w 1999 r. Była to pierwsza tego typu licencja duńskiej firmy, która zaowocowała ogromnym wzrostem zainteresowania klockami. Współpraca trwa do dziś i wciąż wydawane są nowe zestawy LEGO Star Wars, które przyciągają uwagę fanów z całego świata.