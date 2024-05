Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime — wszystko w ramach jednego abonamentu za 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie). Po naprawdę dobrej, dwumiesięcznej passie,, w ramach której w katalogu pojawiło się między innymi Chivalry 2, Black Desert, Tomb Raider Game of the Year Edition, LEGO STAR WARS III: The Clone Wars, Fallout 3: Game of the Year Edition oraz Fallout 76. Teraz jednak poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią już w czerwcu.

Źródło: Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming w czerwcu 2024. Co nowego?

30 maja:

The Lullaby of Life [GOG]

6 czerwca:

STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) [GOG]

Weird West Definitive Edition [Epic Games]

Genesis Noir [Amazon Games App]

13 czerwca:

Everdream Valley [Amazon Games App]

Mythforce [Epic Games]

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG]

Projection: First Light [Amazon Games App]

Czerwiec w Prime Gaming stracił blask

Po dwóch fenomenalnych miesiącach przyszedł czas na spadek formy. Niestety, ale dla większości graczy nowy miesiąc nie będzie w żaden sposób rewelacyjny i jeśli nie zdążycie odebrać tych produkcji, to szczególnie dużo nie stracicie — godne uwagi w zasadzie przede wszystkim jest Weird West. Niemniej, warto zaznaczyć, że nie trzeba się spieszyć, by ograć wszystko. Oferta Amazon Prime Gaming jest ograniczona czasowo, gdy tylko odbierzecie gry i zapiszecie je na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store, zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Źródło, grafika wyróżniająca: Amazon Prime Gaming