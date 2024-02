Ta współpraca trwa już 25 lat! Oto nowe zestawy LEGO Gwiezdne Wojny

LEGO rozpoczęło swoją przygodę w branży zabawek dla dzieci już w latach 30. XX wieku, ale przełom nastąpił w 1949 roku, kiedy wprowadzono pierwszy zestaw - Automatic Binding Bricks, umożliwiający tworzenie podstawowych konstrukcji. To był początek długotrwałej historii, która trwa do dzisiaj. Przez kolejne dziesięciolecia LEGO rozwijało własne pomysły, wprowadzało innowacyjne rozwiązania i tworzyło autorskie zestawy, zapewniając radość kolejnym pokoleniom dzieci. Jednak prawdziwą transformację na rynku przyniosły współprace, które LEGO zaczęło prowadzić z zewnętrznymi firmami, które dostarczyły firmie licencji na popularne marki. Poprzez umowy z partnerami z różnych stron świata, firma zaczęła integrować światy i postacie zewnętrzne, które doskonale wpasowały się w fascynujący świat klocków. A pierwszą licencją były właśnie Gwiezdne Wojny, które w zestawach LEGO zaczęły się pojawiać w 1999 r., a pierwszym był myśliwiec X-wing.

Choć początkowo licencja dawała LEGO prawa do tworzenia zestawów wyłącznie do 2008 r. tak kolejne umowy wydłużały ten czas o kolejne lata, a obecna umowa zapewnia duńskiej firmie prawa przynamniej do 2032 r. i można podejrzewać, że ponownie zostanie przedłużona patrząc na popularność zestawów Gwiezdne Wojny, które na półkach sklepowych pojawiają się regularnie.

25 lat owocnej współpracy. LEGO Gwiezdne Wojny z rocznicowymi zestawami

Teraz, z okazji 25. lecia współpracy, która sprawiła, że LEGO zyskało na ogromnej popularności, firma prezentuje specjalne zestawy mające celebrować ćwierćwiecze sukcesu obu marek. Co ciekawego przygotowano?

LEGO Sokół Millennium

Pierwszym zaprezentowanym zestawem LEGO świętującym 25. lecie współpracy jest składający się z 921 elementów Sokół Millenium w wydaniu, jaki mieliśmy możliwość obejrzeć w filmie "Gwiezdne Wojny: Nowa nadzieja". Ten kolekcjonerski model Sokoła Millennium do zbudowania i postawienia na półce, choć nie jest największy (jego rozmiary to 13 cm wysokości, 24 cm długości i 19 cm szerokości), posiada najważniejsze elementy filmowego statku kosmicznego: kokpit, antena satelitarna i działka. Do zestawu dołączona jest podstawka wraz z tabliczką i klockiem z okazji 25. rocznicy. LEGO Sokół Millennium (numer 75375) dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 399,99 zł.

LEGO R2-D2

Droid naprawczy R2-D2, którego chyba zna każdy fan Gwiezdnych Wojen, w swojej wersji z LEGO ma obracającą się o 360 stopni głowę, odłączaną trzecią nogę umożliwiającą poruszanie się, dołączany peryskop i dołączane narzędzia. Zestaw składający się z 1050 elementów, z pewnością przypadnie do gustu najmłodszym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zbudowali i podziwiali go starsi fani serii i klocków. Do zestawu dołączona jest minifigurka R2-D2 oraz minifigurka Dartha Malaka z rocznicową podstawką oraz tabliczka z informacjami o R2-D2. LEGO R2-D2 (numer 75379) dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 479,99 zł.

LEGO Tantive IV

Kolejnym zestawem inspirowanym filmem "Gwiezdne Wojny: Nowa nadzieja" jest statek kosmiczny Tantive IV składający się z 654 elementów. Mierzący 15 cm wysokości, 32 cm długości i 11 cm szerokości, podobnie jak wspomniany wyżej Sokół Millennium, jest pojazdem kolekcjonerskim należącym do kolekcji średniej wielkości statków kosmicznych LEGO Star Wars. Model ten, choć nie jest najbardziej szczegółowy, posiada 11 silników i turbolasery. Dodatkowo, do kompletu dołączona jest podstawka z tabliczką oraz klocek z okazji 25. rocznicy LEGO Star Wars. LEGO Tantive IV (numer 75376) dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 379,99 zł.

LEGO Niewidzialna ręka

I jeszcze jeden zestaw wchodzący w skład kolekcji średniej wielkości statków kosmicznych LEGO Star Wars. Tym razem to okręt dowodzenia Generała Grievousa, znanego z filmu "Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów". Składający się 557 elementów i mierzący 17 cm wysokości, 30 cm długości i 9 cm szerokości posiada hangar, w którym Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi wylądowali myśliwcami. Łączniki i zaciski umożliwiają oddzielenie przedniej połowy statku od tylnej, aby dało się odtworzyć jego rozpad w atmosferze planety Coruscant. Dodatkowo, do kompletu dołączona jest podstawka z tabliczką oraz klocek z okazji 25. rocznicy LEGO Star Wars. LEGO Niewidzialna ręka (numer 75377) dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 249,99 zł.

LEGO Wejście na pokład statku kosmicznego Tantive IV

Na koniec mamy chyba jedną z najbardziej kultowych scen ze starej trylogii Gwiezdnych Wojen. Zawiera on szczegółowo odwzorowany korytarz na na statku kosmicznym Tantive IV, gdzie szturmowcy Dartha Vadera walczyli z żołnierzami floty Rebeliantów kapitana Antillesa. Są tu dźwignie umożliwiające "wysadzenie" drzwi wejściowych i przewrócenie postaci podczas walki. Łączniki umożliwiają dodanie drugiego zestawu, co pozwala na przedłużenie korytarza. W zestawie jest 7 minifigurek: Darth Vader, dwóch szturmowców, dwóch żołnierzy floty Rebeliantów i kapitan Antilles z akcesoriami. Zawiera także specjalną minifigurkę żołnierza Fivesa z ARC, stworzoną z okazji 25. rocznicy LEGO Star Wars wraz z podstawką. LEGO Wejście na pokład statku kosmicznego Tantive IV (numer 75387) dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 259,99 zł.

Wszystkie wymienione zestawy w sklepach pojawią się już 1 marca, ale to jednak nie koniec. W sieci nie brakuje plotek i przecieków, że to dopiero początek rocznicowych zestawów. Również samo LEGO potwierdza, że przed nami cały rok świętowania, jednak kolejne niespodzianki poznamy dopiero w przyszłości