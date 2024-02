Były grami na wyłączność, teraz trafią do nowych graczy. To efekt nowej strategii Xbox

Microsoft kilkanaście dni temu przedstawił nową strategię związaną z platformą Xbox. Jednym z jej elementów jest udostępnienie niektórych gier na wyłączność na innych konsolach - PlayStation i Nintendo. W co będzie można zagrać w najbliższym czasie?

Kilka tygodni temu pojawiły się plotki, że na wiosnę nowa szefowa Xbox, Sarah Bond, planuje przedstawić strategię na przyszłość marki. Sugerowano, że może ona obejmować udostępnienie niektórych tytułów na platformach innych niż Xbox, zwłaszcza na konsolach PlayStation i Nintendo. Kilka dni później oficjalne kanały w mediach społecznościowych poinformowały, że dalsze plany dotyczące Xbox zostaną ujawnione w tym tygodniu podczas oficjalnego podcastu, w którym wezmą udział Phil Spencer (CEO działu gier w Microsoft), Matt Booty (szef Xbox Game Studios) oraz wspomniana wyżej Sarah Bond. No i stało się tak, jak wskazywały plotki. Gry, które do tej pory były dostępne na Xbox i PC, trafią też na sprzęty PlayStation i Nintendo. Choć przedstawiciele Microsoftu nie zdradzali wielu szczegółów, pomiędzy wierszami udało się doszukać informacji na temat tego, w co gracze z innych platform zagrają w tym roku.

Gry na wyłączność Xbox wkrótce na PlayStation i Nintendo. W co będzie można zagrać?

Microsoft prezentuje listę gier, które w najbliższym czasie pojawią się na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Będą to:

Pentiment – 22 lutego gra pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

– 22 lutego gra pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Grounded – 16 kwietnia gra pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch z możliwością rozgrywki między wszystkimi platformami

– 16 kwietnia gra pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch z możliwością rozgrywki między wszystkimi platformami Sea of Thieves – 30 kwietnia gra pojawi się na PlayStation 5 z możliwością rozgrywki między wszystkimi platformami

– 30 kwietnia gra pojawi się na PlayStation 5 z możliwością rozgrywki między wszystkimi platformami Hi-Fi RUSH – 19 marca gra pojawi się na PlayStation 5

Warto jednocześnie dodać, że nie potwierdziły się plotki, by Hi-Fi RUSH pojawiło się też na Nintendo Switch – być może jest to kwestia problemów technicznych i zbyt słabych podzespołów konsoli, by zapewniła stabilne działanie w 60 klatkach.

Co ciekawe, obecność gier od wewnętrznych studiów zrzeszonych pod parasolem Xbox Game Studios na innych konsolach nie oznacza wcale, że Microsoft wycofuje się z projektu Xbox. Nic z tych rzeczy. Firma mocno wierzy w sukces marki i ma na nią daleko idące plany. Firma pracuje nad nową generacją konsoli, która ma zrewolucjonizować przemysł rozrywki i zaoferować graczom wydajność, jakiej jeszcze nie było.

Choć to tylko marketing, bo takie zapewnienia słyszymy przy okazji każdej kolejnej generacji, jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie prac, nad nowym sprzętem. Co ciekawe, pod koniec roku Microsoft planuje zaprezentować graczom jeszcze coś – choć nie wiadomo czy chodzi o następną generację (trochę za wcześnie), mocniejszego Xboksa Series X, czy też urządzenie przenośne, o którym plotkuje się od dawna. Szczegółów jednak nie znamy. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na komunikaty, które zaprezentowane zostaną w okresie świątecznym.