Te aplikacje i gry musisz znać. Doceniło je samo Apple

Apple na kilka dni przed WWDC rozdało swoje nagrody "Apple Design Awards 2024". To zaskakuje, gdyż do tej pory firma doceniała najlepsze aplikacje i gry na sprzęty z logo nadgryzionego jabłka w trakcie trwania najważniejszej dla niej konferencji. Kto zdobył uznanie?

Jak co roku przed WWDC, Apple przedstawiło finalistów Design Awards, którzy rywalizują o nagrodę dla najlepiej zaprojektowanej aplikacji lub gry dostępnej w App Store, niezależnie od platformy, na której są dostępne. W tegorocznej edycji mamy 7 kategorii, a lista nominowanych to tytuły popularne oraz takie, z którymi spotykam się pierwszy raz. Zazwyczaj, Apple prezentowało zwycięzców w drugim dniu konferencji WWDC, która rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, 10 czerwca. To na niej zostanie zaprezentowany iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, czy visionOS 2. W tym roku firma zrobiła jednak wyjątek i najlepsze aplikacje i gry dostępne w App Store prezentuje teraz. Kto zasłużył na uznanie i statuetkę Apple Design Awards? Sprawdźmy!

Apple Design Awards 2024 rozdane! Oto zwycięzcy

W siedmiu różnych kategoriach wyróżniono po jednej aplikacji i grze, nagradzając je za inkluzywność, atrakcyjność, jakość interakcji, oddziaływanie społeczne, szatę graficzną i innowacyjność. Laureatów wyłoniono spośród kilkudziesięciu finałowych zgłoszeń, z których każde wyróżnia się nadzwyczajnymi rozwiązaniami technicznymi.

Delight and Fun

Bears

Zwycięzcy w tej kategorii zapewniają niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia, które są wzbogacone o technologie Apple. Nagroda wędruje do:

Aplikacja: Bears Gratitude od Isuru Wanasinghe (Australia)

Bears Gratitude od Isuru Wanasinghe (Australia) Gra: NYT Games od The New York Times Company (Stany Zjednoczone)

Inclusivity

Crayola Adventures

Zwycięzcy w tej kategorii zapewniają świetne doświadczenia dla wszystkich, wspierając osoby z różnych środowisk, o różnych umiejętnościach i w różnych językach. Nagroda wędruje do:

Aplikacja: oko od AYES (Belgia)

oko od AYES (Belgia) Gra: Crayola Adventures od Red Games Co. (Stany Zjednoczone)

Innovation

Lost in Play

Zwycięzcy w tej kategorii zapewniają najwyższej jakości wrażenia dzięki nowatorskiemu zastosowaniu technologii Apple. Nagroda wędruje do:

Aplikacja: Procreate Dreams od Procreate (Australia)

Procreate Dreams od Procreate (Australia) Gra: Lost in Play od Happy Juice Games (Izrael)

Interaction

Crouton

Zwycięzcy w tej kategorii oferują intuicyjne interfejsy i łatwe w obsłudze elementy sterujące, które są doskonale dostosowane do ich platformy. Nagroda wędruje do:

Aplikacja: Crouton od Devin Davies (Nowa Zelandia)

Crouton od Devin Davies (Nowa Zelandia) Gra: Rytmos od Floppy Club (Dania)

Social Impact

The Wreck

Zwycięzcy w tej kategorii w znaczący sposób poprawiają jakość życia i rzucają światło na istotne kwestie. Nagroda wędruje do:

Aplikacja: Gentler Streak Fitness Tracker od Gentler Stories (Słowenia)

Gentler Streak Fitness Tracker od Gentler Stories (Słowenia) Gra: The Wreck od The Pixel Hunt (Francja)

Visuals and Graphics

Lies of P

Zwycięzcy tej kategorii wyróżniają się wspaniałą, umiejętnie zaprojektowanymi interfejsami i wysokiej jakości animacjami, które tworzą charakterystyczny i spójny temat. Nagroda wędruje do:

Aplikacja: Rooms od Things, Inc. (Stany Zjednoczone)

Rooms od Things, Inc. (Stany Zjednoczone) Gra: Lies of P od NEOWIZ (Korea Południowa)

Spatial Computing

Blackbox

W tym roku pojawiła się jeszcze jedna kategoria związana z aplikacjami i grami przygotowywanymi dla visionOS – systemu operacyjnego dla gogli Apple Vision Pro. Zwycięzcy w tej kategorii wnoszą niezwykły poziom wykonania do swoich wyjątkowych doświadczeń przestrzennych.

W tym roku zabrakło laureata z Polski. Zabrakło też polskiej reprezentacji na liście finalistów. A szkoda, gdyż w App Store znajdziemy wiele ciekawych pozycji pochodzących od rodzimych twórców.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku, ekipa z Łodzi została wyróżniona statuetką w kategorii Interaction. Ich gra, Railbound, urocza gra logiczna, w której gracze towarzyszą parze psów w ich podróży po świecie, naprawiając połączenia kolejowe. W trakcie rozgrywki, gracze muszą łączyć i przecinać tory kolejowe w różnorodnych krajobrazach, aby pomóc wszystkim bohaterom dotrzeć do domu. Produkcja oferuje ponad 200 łamigłówek do rozwiązania, począwszy od łagodnych podjazdów, aż po skomplikowane skrzyżowania.