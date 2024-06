Taki komunikat na telefonie otrzymują miliony osób. Wyjaśniamy co oznacza

Każdy, kto ma smartfon z Androidem w większym czy mniejszym stopniu jest klientem firmy Google, która zarządza rozwojem tego najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. Zazwyczaj nowe funkcje są w tym wypadku dodawane wraz z kolejnymi aktualizacjami, a te, w przypadku smartfonów, które nie są flagowcami, wciąż stoją na raczej przeciętnym poziomie.

Jednak, jak się okazuje, jeżeli Google chce, jest w stanie wyposażyć nawet podstawowe smartfony w nowe możliwości, jeżeli tylko firma tego chce. Warunkiem tutaj jest oczywiście korzyść dla samego Google, a wygrana w toczącej się obecnie wojnie na to, czyj program sztucznej inteligencji będzie tym dominującym jest dla firmy zdecydowanie grą wartą świeczki.

Dlatego miliony osób, w tym w Polsce, zaczynają na swoich telefonach otrzymywać podobne powiadomienia, odnośnie tego, że ich smartfony zaczynają obsługiwać nowy produkt Google.

Gemini na telefonie - oto, co oznacza nowa funkcja

Jeżeli w ostatnim czasie używaliśmy asystenta Google, albo też użyliśmy aplikacji Google, jest duża szansa, że zetknęliśmy się z nowym powiadomieniem, które wyświetlanie jest w formie dymku na naszym telefonie. Jest tam informacja, że Gemini jest już dostępne na naszym sprzęcie i że może on zastąpić dostępnego do tej pory Asystenta Google.

Z poziomu powiadomienia możemy przejść do ustawień, które opowiedzą nam więcej o Gemini. Tu też zobaczymy, w czym nowe AI różni się od Asystenta Google. Gemini nie potrafi m.in. uruchamiać rutyn w smart home, a jeżeli chodzi o sterowanie urządzeniami, idzie mu to bardzo źle, ponieważ bardzo często nie rozumie, co jest zapytaniem, a co komendą do uruchomienia konkretnej sceny.

Oprócz tego Gemini jest po prostu generatywną AI dostępną z poziomu smartfona, która może odpowiedzieć na nasze pytania w języku polskim i analizować to, co przedstawimy mu na zdjęciu. Nie ma jednak funkcji generowania grafik. Tak, jak w przypadku innych AI, jego trafność można ocenić jako bardzo nierówną, ponieważ potrafi trafnie odgadnąć model smartwatcha, który ma się na ręce, ale zaraz potem kompletnie błędnie odpowiedzieć na pytanie.

Czy mogę uruchomić Gemini na iOS?

Co ciekawe - nie trzeba mieć smartfona z Androidem, żeby móc korzystać z usług Gemini. Możemy to zrobić też, jeżeli mamy smartfon od Apple. To, co trzeba w takim wypadku zrobić, to zaktualizować aplikację Google na iOS. Wtedy powinniśmy zyskać dostęp do nowych możliwości.

Czy Gemini jest płatny?

Zapewne część z Was wie, że Google zaktualizowało także swój pakiet Google one o model Gemini Advanced. W tym wypadku nie jest tanio, ponieważ najdroższy wariant kosztuje prawie 100 zł miesięcznie. W nim zyskujemy dostęp nie tylko do samodzielnego asystenta Gemini, ale też - dostajemy jego integracje m.in. w Gmailu.

Jednak w tym wypadku nigdzie na stronach poświęconych Gemini na telefonie nie ma informacji, jakoby taka opcja była płatna, bądź miała stać się płatna w przyszłości. Aplikacja jest darmowa i każdy może z niej skorzystać. Jednak nie znaczy to, że darmowa pozostanie, ponieważ inne marki zapowiedziały już, że ich sztuczna inteligencja z czasem będzie wymagała opłat.

Dlatego, jeżeli chcemy, póki co możemy z Gemini korzystać za darmo i sprawdzić, co Google ma nam w tym temacie do zaoferowania.