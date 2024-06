Wreszcie oficjalnie do Polski trafia model MG3, który zapowiadaliśmy już pod koniec lutego. To przedstawiciel segmentu B, który dzięki swojej atrakcyjnej cenie i hybrydowemu napędowi może być bardzo ciekawą propozycją na naszym rynku.

MG3 trafia wreszcie do Polski

Marka MG powinna być już wam znana, wywodzi się z Wielkiej Brytanii, ale od kilku lat należy już do chińskiej firmy, która coraz śmielej poczyna sobie w Europie. Elektryczny model MG4 zapewne większość z was kojarzy, to całkiem nieźle wyceniony samochód z segmentu C. MG3 jak sama nazwa wskazuje, pozycjonowany jest nieco niżej. Wyposażony został on w napęd hybrydowy o mocy aż 195 KM, co musi robić wrażenie. Najważniejszy jest jednak fakt, że model ten został całkiem atrakcyjnie wyceniony. Za bazowy, już całkiem nieźle wyposażony model, trzeba będzie zapłacić 87 950 złotych. Na tle konkurencji to bardzo atrakcyjna oferta.

Początkowo w ofercie pojawią się trzy wersje wyposażenia. Excite wyceniony został na 94 500 złotych, a najbogatsza wersja wyposażenia Exclusive będzie kosztowała 101 000 złotych. Niestety nie mamy jeszcze szczegółów dotyczących różnicy w kwestii wyposażenia poszczególnych modeli. Jednak już w standardzie dostaniemy elektroniczne zegary wyświetlane na ekranie o przekątnej 7 cali przed kierowcą oraz 10,25 calowy ekran systemu inforozrywki z nawigacja i obsługą Android Auto/Apple Car Play. W bazowej wersji dostaniemy też klimatyzację, system audio z połączeniem Bluetooth, cztery porty USB oraz czujniki i kamerę cofania. W wyższych wersjach dodano tapicerkę z imitacji skóry, bezkluczykowy dostęp, podgrzewane przednie fotele i kierownicę oraz kamerę 360 stopni. MG przyjmuje już zamówienia na nowe auta, a dostawy mają rozpocząć się w lipcu.

MG3 z hybrydowym napędem

Jednym z kluczowych elementów tego modelu bez wątpienia jest jego hybrydowy układ napędowy - Hybrid+. Zastosowano w nim baterię o pojemności 1,83 kWh oraz mocny silnik elektryczny, który rozwija nawet 100 kW (136 KM) co w połączeniu z motorem benzynowym o mocy 75 kW (102 KM) będzie stanowiło zupełnie nowy standard w segmencie B. Sumaryczna moc tego układu to aż 143 kW (195 KM), czyli wartość, której nie powstydziłby się nawet mały hot-hatch. Co ciekawe cały napęd będzie sparowany z automatyczną, zaledwie trzystopniową przekładnią i przekazuje moc na przednią oś.