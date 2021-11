Tarcza Antyinflacyjna - oto plany rządu na walkę z wysokimi cenami paliw i energii

Tarcza Antyinflacyjna - obniżenie cen paliw

Głównym założeniem programu rządu, który nazwano Tarczą Antyinflacyjną jest obniżenie ceny paliw, które jak wiemy mają decydujący wpływ na ceny. Z tego względu od 20 grudnia do 20 maja 2022 roku wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej oraz od 1 stycznia do 31 marca paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. W rezultacie cena paliwa ma zostać obniżona do wysokości ok. 20 do 30 groszy za litr.

Kolejny element tej układanki związanej ze wzrostem cen, to ceny gazu i energii, tu również mamy spodziewać się konkretnych przeciwdziałań. W pierwszej kolejności w okresie od stycznia do marca obniżony zostanie VAT dla odbiorców gazu z 23% do 8%, a w przypadku energii elektrycznej z obecnych 23% do 5%, również na 3 miesiące. Ponadto, energia elektryczna zwolniona zostanie z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych, a dla pozostałych odbiorców do najniższego poziomu dopuszczalnego przez UE.

Tarcza Antyinflacyjna - dodatek osłonowy

To działania rządu, które będą podjęte przy pomocy narzędzi podatkowych. Przewidziane są też działania osłonowe dla gospodarstw domowych, które spełnią kryteria dochodowe.

Kryterium te ustalono na dwa poziomy - gospodarstwa domowe z dochodami do 1500 zł na osobę w miesiącu, przy 2-3 osobach mogą liczyć na 600 zł dopłat w skali roku, przy 4-5 osobach 850 zł, a powyżej 6 osób 1150 zł. Drugi poziom to gospodarstwa domowe z dochodami do 2100 zł na miesiąc, ktore dostaną dopłatę na poziomie 400 zł w skali roku.

Rząd przewiduje, iż dopłatami tymi objętych zostanie około 5,2 mln gospodarstw domowych w Polsce (obecnie mamy wg GUS 13 mln gospodarstw domowych w Polsce). Dodatki te zostaną wypłacone w dwóch ratach w przyszłym roku.

Całość działań podatkowych związanych z Tarczą Antyinflacyjną ma przynieść ostatecznie blisko 10 mld zł oszczędności.

Źródło: Kancelaria Premiera.