Zacznijmy jednak od początku. Według ostatnich opublikowanych danych przez Komitet Badań Radiowych, zasięg dzienny radia FM w Polsce wynosi 68,1% - tyle Polaków każdego dnia włącza radio i słucha go przez średnio 4,5 godziny.

styczeń 2021 : marzec 2021 luty 2021 : kwiecień 2021 marzec 2021 : maj 2021 kwiecień 2021 : czerwiec 2021 Zasięg dzienny 67,0% 67,2% 67,5% 68,1% Średni czas słuchania (min) 253,6 255,6 256,8 259,8

Gdzie najchętniej? W kolejnej tabelce widzimy podział według roku - przed pandemią, w czasie największej fali pandemii i po powrocie do stacjonarnej pracy i nauki.

Miejsce słuchania radia Kwiecień-Czerwiec 2021 W pracy W domu W innym miejscu W samochodzie 2019 14,8% 37,5% 8,5% 41,0% 2020 12,4% 38,3% 6,6% 34,6% 2021 13,6% 33,3% 6,6% 40,3%

Ponownie więc najchętniej słuchamy radia w samochodzie, a przeliczając to na konkretne dane liczbowe, obecnie 12,1 mln osób słucha radia w swoich samochodach.

Jakie to stacje? Na to pytanie odpowiedź już daje zestawienie portalu Wirtualnemedia.pl.

Słuchalność stacji radiowych w samochodzie - zasięg w kwadransach Wirtualnemedia.pl Wszyscy 15-75 Dynamika Stacja lipiec 2020 - wrzesień 2020 lipiec 2021 - wrzesień 2021 W pkt. proc. Radio RMF FM 17,1% 17,3% 0,2% Radio ZET 7,7% 9,0% 1,3% Radio ESKA 7,0% 7,3% 0,3% RMF MAXXX 3,8% 3,8% 0,0% Radio VOX FM 2,5% 2,3% -0,2% Audytorium 17 2,4% 2,1% -0,3% Antyradio 1,9% 2,0% 0,1% Radio TOK FM 1,3% 1,6% 0,3% Radio Złote Przeboje 1,6% 1,6% 0,0% Jedynka 1,5% 1,4% -0,1% Trójka 2,0% 1,4% -0,6% Radio Plus 1,4% 1,2% -0,2% Radio RMF Classic 1,1% 1,0% -0,1% Meloradio 0,7% 0,6% -0,1% Radio SuperNova 1,4% 0,6% -0,8% Dwójka 0,3% 0,4% 0,1% Polskie Radio 24 0,4% 0,4% 0,0% Radio Maryja 0,5% 0,4% -0,1% Radio Pogoda 0,6% 0,4% -0,2% Rock Radio 0,5% 0,4% -0,1% Radio Muzo.FM 0,2% 0,3% 0,1% Radio ChilliZet 0,2% 0,2% 0,0% Radio Wnet 0,1% 0,1% 0,0% N= 21 098 20 926

Na pierwszym miejscu mamy radio RMF FM, czyli bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na drugie miejsce wskoczyło Radio ZET - z największym wzrostem słuchalności 1,3 p.p., z klei największe starty odnotowało Radio SuperNova - 0,8 p.p. (najwyraźniej słuchacze źle przyjeli rebranding stacji z Radia WAWA) i Program III Polskiego Radia - 0,6 p.p.

Oceniając to zestawienie i patrząc na dwa pierwsze miejsce, można wysnuć podejrzenie, iż wynikają one z tego, że to stacje z dobrym zasięgiem na drogach poza miastami, nie pasuje tu jednak odległe miejsce "Trójki", która ma chyba największy zasięg w Polsce - "złapiemy" tę stację niemal w każdym miejscu w naszym kraju.

Przechodząc już do wspomnianej ciekawostki, czyli do tego jak w ogóle przeprowadzane są te badania - osobiście wydawało mi się zawsze, iż ankieterzy pytają zwyczajnie respondentów wprost - czy i jakich stacji słuchają w określonych godzinach i tyle. Co w wynikach mogłoby się przełożyć na wiele przypadkowych wskazań, obarczonych błędem skojarzeń tylko z najbardziej popularnymi stacjami, a więc najbardziej reklamującymi się w mediach rozgłośniami. Jednak okazuje się, że badania te są o wiele bardziej dokładne.

Monika Polewska, rzecznik prasowy KBR:

Nie pytamy więc „Czy słuchał Pan radia od godz. 11 do 11:15” tylko pytamy o najważniejsze zdarzenia dnia wczorajszego, które pozwolą podzielić dzień na etapy i tworzą kontekst pytań o słuchanie radia, np.: „O której się Pan obudził?”, „O której wyszedł Pan z domu? Czy słuchał Pan radia między przebudzeniem, a wyjściem z domu?” Następnie dopytujemy, jakie to były stacje i jak długo były słuchane. W ten sposób przechodzimy z respondentem przez cały dzień. Osadzenie słuchania radia w codziennych czynnościach sprzyja odświeżaniu pamięci respondenta, co zwiększa precyzję udzielanych odpowiedzi.

A jak prezentowane są te stacje respondentom, by uniknąć skojarzeń z tymi najbardziej medialnymi? Otóż ankieterzy w pierwszej kolejności pytają badanych o to, jakie stacje radiowe są mu znane, a dopiero później odczytywane są im w zmienionej, losowej kolejności nazwy stacji tych, które nadają w miejscu jego zamieszkania. Przy czym każda nazwa jest starannie czytana przez ankieterów, zanim badani wskażą ją jako im znaną lub słuchaną w ciągu ostatnich 7 dni.

Jan M. Kujawski, główny konsultant Komitetu Badań Radiowych:

Radio Track jest jednym z największych badań radia w Europie, gdyż co miesiąc realizowane jest na próbie siedmiu tysięcy respondentów. Jest także największym, prowadzonym w sposób ciągły, badaniem w Polsce, które od ponad 20 lat dostarcza informacji o rodzimym rynku radiowym, zarówno ogólnokrajowym, jak i regionalnym i lokalnym.

7 tyś. respondentów w skali roku przekłada się na 84 000 zrealizowanych wywiadów, a wyniki publikowane są w falach 3-miesięcznych, zrealizowanych na próbie około 21 tys. respondentów.

Źródło: Komitet Badań Radiowych/Wirtualnemedia.pl.