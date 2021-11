Okazuje się, że niecałe 60% Polaków w czasie rekrutacji zdalnej ceni sobie oszczędność czasu, która wynika z braku konieczności osobistego stawiennictwa u pracodawcy. Pytani o to czy zwracają na swój wygląd w taki sam sposób, jakby to robili w trakcie tradycyjnej rozmowy, jedna trzecia odpowiedziała twierdząco podkreślając jednocześnie, że przywiązuje wagę tylko do tych elementów, które obejmuje kamera internetowa.

Z badania wynika, że spotkania online i prowadzone w ten sposób rozmowy rekrutacje są dla 40% ankietowanych mniej stresujące niż rozmowa na żywo. E-rekrutacja stresuje 15% badanych, a 34% wszystkich przepytanych osób twierdzi, że niezależnie od formy rozmowy, stresują się tak samo. 10% w ogóle nie odczuwa tremy - niezależnie czy prowadzą rozmowę online, czy na żywo.

E-rekrutacja w Polsce. Wady i zalety zdalnych rozmów o pracę

ClickMeeting w swoim badaniu interesował się także plusami i minusami e-rekrutacji. Największą zaletą tego rozwiązania jest oszczędność czasu (57% badanych). Na drugim miejscu znalazła się możliwość przeprowadzenia rozmowy z dowolnego miejsca (24%). Podium zamyka korzystanie z wcześniej przygotowanych notatek. A te mogą ułatwić autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zaletą e-rekrutacji jest też mniejszy stres niż prowadzona rozmowa na żywo oraz mniej formalna atmosfera pozwalająca na pozbycie się tremy i swobodniejszą rozmowę.

Jako największą wadę e-rekrutacji uznano możliwość wystąpienia problemów technicznych. Wskazało na nią 48% ankietowanych. Minusem zdalnych rozmów o pracę jest też ograniczone poznanie kultury i atmosfery panującej w firmie. Przeszkodą w e-rektruktacjach, na co wskazało 14% badanych jest obawa, że zakłócona może zostać przez osoby trzecie lub zwierzęta domowe. Dla badanych ważny jest także kontakt osobisty - jego brak, jako wadę, wskazywało 8% badanych. Najmniej ankietowanych wskazało, iż spotkania online są dla nich bardziej stresujące niż te na żywo (5%). Na problemy ze znalezieniem dogodnego miejsca, które dobrze prezentowałoby się w kamerze (4%).

E-rekrutacja w Polsce. Jak postrzegamy tę metodę szukania pracy?

Przeniesienie wielu procesów do świata online, w tym także rekrutacji, sprawiło, że jako społeczeństwo zaczęliśmy adaptować się do takiej formuły spotkań. Co więcej, dla wielu z nas okazują się one dużym udogodnieniem. Biorąc pod uwagę, iż minęło zaledwie półtora roku od zdalnej rewolucji, dobrze sobie w tej kwestii radzimy, co potwierdziło badanie ClickMeeting.

- mówi Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager dodając, że - narzędzia do komunikacji online, zwłaszcza w ostatnim czasie, zrewolucjonizowały wiele obszarów, takich jak np. edukacja czy eventy. Wiemy, jak ważna jest ich rola teraz i jak istotną pełnić będą w przyszłości, dlatego skupiamy się nad rozwojem naszej platformy, by wyprzedzać potrzeby i trendy -.

W badaniu wzięło udział łącznie 550 kobiet i mężczyzn w wieku do 55 lat i powyżej. Wszyscy ankietowani choć raz wzięli udział w rekrutacji online. Wśród badanych, 87% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym lub średnim. Ponad 40% pochodziła z miejscowości zamieszkujących 50-500 tys. mieszkańców, a 33% powyżej 500 tys. mieszkańców.

Źródło: informacje prasowe, obrazek wyróżniający: Simon Abrams z Unsplash