Abonament RTV może być tańszy. Masz 2 tygodnie by to zrobić

Poczta Polska przypomina, iż jeszcze tylko do 25 stycznia 2025 roku, jest czas na uregulowanie abonamentu RTV na cały rok z góry - ze zniżką 10%. Co po tym terminie? Sprawdźmy.

Chcąc nie chcąc i co byśmy nie myśleli w ogóle o abonamencie RTV - wciąż jest to obowiązkowa danina, wynikająca wprost z ustawy dla wszystkich obywateli (gospodarstw domowych), posiadających (nie trzeba korzystać - zasada domniemania) radioodbiornik i/lub telewizor.

Większość z Was pewnie powie, że mnie to nie dotyczy, nie mam i nigdy nie miałem zarejestrowanego na Poczcie Polskiej takiego urządzenia. Niemniej, nie da się ukryć i udawać, że problem nie istnieje - zmaga się z nim mnóstwo rodaków.

Wspomnę tu tylko o danych portalu Wirtualnemedia.pl, według których to w I kwartale 2024 roku, Urzędy Skarbowe wyegzekwowały z kont rodaków niemal 6 mln zł (5,951 mln zł) zaległych opłat, z tytułu abonamentu RTV. Z kolei w całym 2023 roku było to ponad 22 mln zł.

Składały się na to, oprócz pobrania zaległych opłat, kary w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu RTV. Oczywiście to nie jest tak, że listonosz chodzi po domach i ściąga te należności, Poczta Polska wystawia tylko tytuł wykonawczy, a resztą zajmuje się skarbówka - więc brzmi to jak wyrok ostateczny.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV

Nie na wszystkich obywatelach ten przykry obowiązek spoczywa. Poczta Polska zaznacza w swoim komunikacie, iż niektóre osoby są z niego zwolnione:

Zgodnie z prawem każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radia, ma obowiązek jego rejestracji oraz opłacania abonamentu - zasada nie dotyczy jedynie osób ustawowo zwolnionych od opłat. Co ważne, na podstawie ustawy istnieje domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

W szczególności wymieniani są tu seniorzy, którzy ukończyli 75 lat oraz osoby, co do których orzeczono:

I grupę inwalidztwa,

całkowitą niezdolność do pracy,

znaczny stopień niepełnosprawności,

trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

Zwolnione z tego obowiązku są też osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną czy osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, a także osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Ponadto są to również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Jak płacić niższy abonament RTV

Wszyscy pozostali obywatele muszą abonament RTV opłacać co miesiąc lub z góry za określony czas - to właśnie jedyny sposób na obniżenie kwoty tej daniny.

Na wszystkich, którzy do 25 stycznia 2025 roku opłacą abonament RTV za cały rok z góry, czeka 10-procentowa zniżka. Można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, pod warunkiem terminowego opłacania abonamentu.

Dla przypomnienia, wysokość abonamentu RTV, opłacanego co miesiąc, wynosi:

za radioodbiornik - 8,70 zł miesięcznie, czyli łącznie przez cały rok 104,40 zł

Abonament za sam radioodbiornik przy płatności za więcej niż jeden miesiąc Liczba miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty abonamentowej (zł) Średnio na miesiąc 2 16,90 zł 8,45 zł 3 25,10 zł 8,37 zł 4 3 + 1 33,80 zł 8,45 zł 5 3 + 2 42,00 zł 8,40 zł 6 49,60 zł 8,27 zł 7 6 + 1 58,30 zł 8,33 zł 8 6 + 2 66,50 zł 8,31 zł 9 6 + 3 74,70 zł 8,30 zł 10 6 + 3 + 1 83,40 zł 8,34 zł 11 6 + 3 + 2 91,60 zł 8,33 zł 12 94,00 zł 7,83 zł

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł miesięcznie, czyli łącznie przez cały rok 327,60 zł.

Abonament za sam telewizor lub radioodbiornik i telewizor przy płatności za więcej niż jeden miesiąc Liczba miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty abonamentowej (zł) Średnio na miesiąc 2 53,00 zł 26,50 zł 3 78,70 zł 26,23 zł 4 3 + 1 106,00 zł 26,50 zł 5 3 + 2 131,70 zł 26,34 zł 6 155,70 zł 25,95 zł 7 6 + 1 183,00 zł 26,14 zł 8 6 + 2 208,70 zł 26,09 zł 9 6 + 3 234,40 zł 26,04 zł 10 6 + 3 + 1 261,70 zł 26,17 zł 11 6 + 3 + 2 287,40 zł 26,13 zł 12 294,90 zł 24,58 zł

Przy uśrednionych kwotach miesięcznych widać, iż opłata roczna daje największe oszczędności w skali miesiąca. Stąd to przypomnienie naszego narodowego operatora - jeśli do 25 stycznia zapłacimy za abonament RTV od razu za 12 miesięcy, w przypadku samego radioodbiornika przy rocznej płatności łączny koszt wyniesie nas 94,00 zł zamiast 104,40 zł, a w przypadku samego telewizora lub radioodbiornika i telewizora: 294,90 zł, zamiast 327,60 zł.

Źródło: Poczta Polska.

Stock Image from Depositphotos.