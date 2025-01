To będzie twój nowy ulubiony telewizor. Samsung wprowadza rewolucję

Samsung na CES zabrał ze sobą mnóstwo nowości, w tym odświeżone linie popularnych telewizorów. Jedną z premier jest The Frame Pro, czyli bardziej wypasiona wersja telewizora, który może również pełnić funkcję dekoracyjną, jako obraz. Pierwszy The Frame na rynku zadebiutował w 2017 r. i spotkał się z całkiem sporym zainteresowaniem ze strony klientów. Nowy model zapewnia jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów, ostrzejsze kontrasty i ulepszone lokalne przyciemnianie pozwalające na uzyskanie głębszej czerni. Działający pod kontrolą procesora AI NQ4 Gen3, The Frame Pro oferuje najwyższą jakość obrazu zarówno dla wyświetlanych na nim dzieł sztuki, jak i treści wideo. To, co wyróżnia go na tle pozostałych telewizorów z serii The Frame, to innowacyjna technologia Wireless One Connect. Dzięki niej można zapomnieć o zwisających kablach, co ułatwia instalację telewizora w dowolnym miejscu w domu lub mieszkaniu.

Wraz z premierą The Frame Pro, Samsung rozszerza możliwości swojego sklepu z grafikami, które mogą być wyświetlane na telewizorach z tej serii. Wkrótce z Samsung Art Store, który obecnie zawiera ponad 3000 różnych obrazów w tym tych pochodzących z MoMA, czy kolekcji Magritte'a i Basquiata, skorzystać będą mogli posiadacze modeli

Neo QLED i QLED. Jak przekonuje producent, krok ten to kolejny kamień milowy w zaangażowaniu firmy Samsung we wzbogacanie domów o dynamiczne doświadczenia artystyczne.

Samsung z nowymi telewizorami na CES. Co zaprezentowano?

Szkoda tylko, że dostęp do Samsung Art Store jest płatny i to w ramach abonamentu. Co prawda mówimy tutaj o kwotach rzędu ok. 20 zł miesięcznie, jednak myślę, że niewielu z nas chce płacić miesięcznie za dostęp do grafik, które mogą być wyświetlane na ekranie telewizora w momencie, w którym z niego nie korzystamy. Fakt, w katalogu dostępny jest wiele obrazów – w tym od największych mistrzów malarstwa, jednak konieczność opłacania dodatkowego abonamentu pozostawia jakiś niesmak po zakupie drogiego telewizora.

Samsung The Frame Pro nie jest jedynym telewizorem zaprezentowanym na tegorocznych targach CES. Producent w swoim portfolio na ten rok przygotował cały zestaw urządzeń napędzanych nowoczesnym procesorem NQ8 AI Gen3, dzięki którym mają być niezawodne i dostarczać widzom niezapomnianych wrażeń – zarówno wizualnych, jak i słuchowych. Neo QLED 8K QN990F ma być najbardziej zaawansowanym telewizorem na rynku oferującym m.in.:

8K AI Upscaling Pro : podnosi jakość materiałów o niższej rozdzielczości do oszałamiającej jakości 8K, zapewniając niesamowitą szczegółowość i klarowność każdej klatki.

: podnosi jakość materiałów o niższej rozdzielczości do oszałamiającej jakości 8K, zapewniając niesamowitą szczegółowość i klarowność każdej klatki. Auto HDR Remastering Pro : analizuje zawartość klatka po klatce, stosując dostosowaną do sceny ekspansję kolorów w celu uzyskania realistycznego obrazu i żywych kolorów, nawet w ciemnych scenach.

: analizuje zawartość klatka po klatce, stosując dostosowaną do sceny ekspansję kolorów w celu uzyskania realistycznego obrazu i żywych kolorów, nawet w ciemnych scenach. Adaptive Sound Pro : wykorzystuje sztuczną inteligencję do oddzielania i optymalizacji komponentów dźwiękowych, takich jak mowa, muzyka i efekty dźwiękowe, zapewniając czysty, zrównoważony dźwięk.

: wykorzystuje sztuczną inteligencję do oddzielania i optymalizacji komponentów dźwiękowych, takich jak mowa, muzyka i efekty dźwiękowe, zapewniając czysty, zrównoważony dźwięk. Color Booster Pro : wzbogaca ekspresję kolorów dzięki analizie sceny opartej na sztucznej inteligencji i ulepszonemu przetwarzaniu obrazu dla każdej klatki.

: wzbogaca ekspresję kolorów dzięki analizie sceny opartej na sztucznej inteligencji i ulepszonemu przetwarzaniu obrazu dla każdej klatki. Tryb AI: adaptacyjnie optymalizuje obraz i dźwięk, wykorzystując rozpoznawanie treści oparte na sztucznej inteligencji i analizę obszaru telewizyjnego, zapewniając optymalne wrażenia podczas oglądania w dowolnym otoczeniu.

A wszystko to zamknięte w smukłej i minimalistycznej konstrukcji. O dostępności i cenach nowych modeli telewizorów Samsung będzie informował na bieżąco, gdy tylko trafią one na poszczególne rynki.