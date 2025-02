Znakomita oferta na światłowód - maksymalna prędkość za 50 złotych!

Mowa jak na razie o ośmiu województwach (ponad milion gospodarstw domowych), więc nie można tu mówić jeszcze o zasięgu ogólnopolskim, tak więc wyjątkowo na wstępie, przed przeczytaniem naszego artykułu proponujemy sprawdzić zasięg oferty INEA w Waszej lokalizacji, pod tym adresem.

Reklama

Światłowody w INEA za około 50 zł, niezależnie od wybranej prędkości

Przy obecnych cenach usług internetowych, koszt 50 zł miesięcznie za światłowody to bardziej wyjątek niż reguła, a już opcja skorzystania z tej ceny, niezależnie od wybranej prędkości do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s wręcz się nie zdarza.

Taką ofertę ma teraz INEA. Przy wyborze umowy na 2 lata, przez pierwszy rok płacimy zaledwie 4 zł miesięcznie przy każdej prędkości internetu, a w drugim roku umowy:

za prędkość pobierania 300 Mb/s (wysyłanie 50 Mb/s) - 93 zł miesięcznie, co daje średnio 48,50 zł przez całą umowę,

za prędkość pobierania 600 Mb/s (wysyłanie 100 Mb/s) - 98 zł miesięcznie, co daje średnio 51,00 zł przez całą umowę,

za prędkość pobierania 1 Gb/s (wysyłanie 300 Mb/s) - 103 zł miesięcznie, co daje średnio 53,50 zł przez całą umowę.

Światłowody symetryczne w INEA

Z kolei przy umowie na 12 miesięcy, dostępne są tylko światłowody symetryczne (ta sama prędkość w dół i w górę), no i rzecz jasna z dużo bardziej ograniczoną dostępnością poza macierzystym województwem wielkopolskimi i w nieco wyższej cenie.

za prędkość pobierania i wysyłania 300 Mb/s - średnio 53 zł miesięcznie,

za prędkość pobierania i wysyłania 600 Mb/s - średnio 63 zł miesięcznie,

za prędkość pobierania i wysyłania 1 Gb/s - średnio 73 zł miesięcznie.

Niemniej to i tak atrakcyjne ceny, w porównaniu do innych ofert na światłowody z takimi prędkościami, ale tylko przy pobieraniu, a jeszcze bardziej opłaca się tu skorzystać z oferty z taką samą ceną przez całą umowę przy prędkościach 600 Mb/s i 1 Gb/s.

Płacimy tu mniej niż we wcześniejszej, dzielonej ofertcie i dostajemy dodatkowo telefon domowy z limitem 200 minut:

prędkość 300 Mb/s - 59 zł miesięcznie,

prędkość 600 Mb/s - 59 zł miesięcznie,

prędkość 1 Gb/s - 69 zł miesięcznie.

Co więcej, nie ma tu opłat na start - za aktywację, router WiFi (przy prędkościach 600 Mb/s i 1 Gb/s - router WiFi 6) i wydanie sprzętu opłata wynosi 0 zł.

Telewizja w INEA

Oferta telewizyjna nie wygląda już tak atrakcyjnie, bo pakiet START+REGIO, to tak naprawdę kanały, które mamy dostępne za darmo w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Więc, by mieć więcej kanałów, do tej ceny musimy doliczać dodatkowe pakiety kanałów w cenie od 10 zł do 35 zł miesięcznie.

Reklama

Aczkolwiek ciekawie cenowo wyglądają tu paczki kanałów premium z opcją na pół roku za 0 zł.

Abonament komórkowy w INEA

Z kolei abonament komórkowy w INEA to aż pięć pakietów z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem transferu danych na poziomie:

Reklama

20 GB za 29,90 zł miesięcznie,

50 GB za 39,90 zł miesięcznie,

100 GB za 49,90 zł miesięcznie,

200 GB za 59,90 zł miesięcznie,

500 GB za 79,90 zł miesięcznie.

To pakiety z umową z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a w przypadku wybrania umowy na 2 lata, na start mamy promocję 3 miesięcy za 0 zł, więc uśredniony koszt miesięczny wyjdzie nieco tańszy.

Stock Image from Depositphotos.