Rok bez limitu i 2 TB za 25 zł/mc? Oto, co musisz zrobić

Aktualnie, kupując starter Orange Free na kartę,- dajmy na to w Żabce, i chcąc aktywować pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z minimalnym pakietem 30 GB transferu danych, musimy się liczyć z wydatkiem 31 zł miesięcznie. Jest jednak jeszcze tańsza i dużo bogatsza opcja.

Orange już jakiś czas temu, permanentnie wycofał z oferty pakiety za 25 zł miesięcznie, zarówno z Orange na kartę, jak i z subskrypcji Orange Flex. Permanentnie oznacza tyle, iż nie tylko nie są już dostępne dla nowych klientów, ale i klienci, którzy z nich korzystali przeniesieni zostali do droższych pakietów.

Oferta na kartę w Orange - dostępne pakiety

Po ostatnich zmianach w ofercie Orange na kartę, po zakupie startera (za 5 zł), możemy zdecydować się na aktywację (kodem SMS lub w aplikacji Mój Orange) jednego z siedmiu pakietów cyklicznych - każdy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych na poziomie:

14 GB za 10 zł na tydzień - około 60 GB za około 40 zł miesięcznie,

30 GB za 31 zł miesięcznie,

50 GB za 35 zł miesięcznie,

100 GB za 40 zł miesięcznie,

150 GB za 45 zł miesięcznie,

200 GB za 50 zł miesięcznie,

300 GB za 93 zł kwartalnie - 100 GB za 31 zł miesięcznie.

Można je wszystkie też aktywować w wersji jednorazowej na miesiąc, łącznie z pakietem rocznym za 365 zł z limitem 2 TB, co daje nam około 30,42 zł z limitem 166,66 GB miesięcznie.

Po ostatnich zmianach w Orange na kartę (więcej o tym w tym wpisie), wycofane zostały nielimitowane pakiety na dzień, trzy dni, pięć dni i dziesięć dni za odpowiednio 1 zł, 5 zł, 10 zł z limitem 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB.

Patrząc po komentarzach pod wpisem na blogu Orange, te zmiany w pakietach krótkoterminowych, najbardziej dotknęły klientów „kartowych” tego operatora.

Najtańsza oferta na kartę w Orange

Pozostał jednak jeden pakiet długoterminowy, który w zasadzie już jako jedyny pozwala na oszczędności w ujęciu miesięcznym, w porównaniu z pozostałymi pakietami w ofercie Orange na kartę.

Niestety wymaga drobnej inwestycji na start, ale poza tym same plusy. Co trzeba zrobić, by z niej skorzystać? Przede wszystkim zakupić starter online, tylko w tym kanale sprzedaży dostępna jest ta opcja.

To pierwszy plus, bez wychodzenia z domu zamówicie dostawę takiego startera - pod tym adresem, później również online będziecie mogli go zarejestrować pod tym adresem. Zamawiacie sam starter bez rejestracji, więc przy odbiorze,- jeśli wybierzecie kuriera w dostawie, nie będziecie musieli okazywać dowodu.

Koszt takiego startera to 299,00 zł, co daje nam miesięczny koszt na poziomie 25 zł. Po jego aktywacji, dostajecie:

nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne na rok,

nielimitowane wiadomości SMS/MMS na rok,

limit transferu danych na pełnej prędkości (również z dostępem do nowej technologii 5G) - 2 TB, co daje nam 166,66 GB miesięcznie,

rok ważności konta,

podwójny bonus za każde doładowania online (przez stronę lub w aplikacji Mój Orange) - 20 GB.

Obecnie to najtańsza opcja na rynku z taką zawartością usług. Nawet jak spojrzymy na podobne rozwiązania. Dla przykładu - w Lycamobile na kartę, przy płatności rocznej 300 zł, dostajemy nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS) i limit transferu danych 70 GB. Z kolei w Fonia Mobile za 400 zł, mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych w miesiącu.

Zostaje jeszcze na koniec subskrypcja Orange Flex, gdzie przy płatności rocznej 350 zł, dostajemy nielimitowane rozmowy, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i limit transferu danych 75 GB miesięcznie.

