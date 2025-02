Wyszukiwarka z AI zupełnie za darmo. Sprawdź jak zaoszczędzić 1200 złotych

T-Mobile na zorganizowanej dziś konferencji prasowej w Magenta Experience Center, poinformował o miłej niespodziance dla wszystkich klientów, w postaci rocznego dostępu do Perplexity AI w wersji Pro, zupełnie za darmo, i to na cały rok.

Miesięczny dostęp do Perplexity Pro kosztuje obecnie 99 zł, tak więc możecie dzięki temu zaoszczędzić blisko 1200 zł i uzyskać dostęp do usługi w przeglądarce przez stronę Perplexity, ale i również z poziomu aplikacji mobilnej, niestety na razie tylko dla jednego systemu, aczkolwiek najpopularniejszego w Polsce.

Użytkownicy smartfonów z Androidem, w ramach tej darmowej subskrypcji mogą tu skorzystać z ostatnio udostępnionego asystenta AI Perplexity.

Ryan Foutty, wiceprezes ds. biznesowych w Perplexity:

Perplexity Pro oferuje aktualnie dostęp do czterech modeli językowych sztucznej inteligencji:

Claude 3.5 Sonnet,

Sonnet,

Grok-2,

GPT-4o.

Do tego oczywiście, dzięki tej usłudze uzyskacie dostęp bez limitu do wyszukiwarki AI - Pro Search, obsługi głosowej AI, przesyłania plików - na przykład dowolnego raportu w formacie pdf, ze zwrotną analizą treści.

Nie brakuje tu też obsługi głębszej analizy zdefiniowanych zapytań, w postaci DeepSeek-R1 czy Open AI o1 - na którą trzeba nieco dłużej poczekać, ale w efekcie sztuczna inteligencja daje dużo bardziej wyczerpujące i rozbudowane odpowiedzi, niż tradycyjny chat AI, udostępniany w bezpłatnej wersji.

Jak zdobyć teraz dostęp do Perplexity Pro na cały rok? Musicie się zaopatrzyć jedynie w aplikację mobilną Mój T-Mobile - jeśli jeszcze nie korzystacie z niej. Do pobrania jest za darmo z mobilnych sklepów Google Play i App Store.

T-Mobile poinformował na konferencji, iż mogą z niego skorzystać wszyscy klienci operatora, którzy nie korzystali wcześniej z Perplexity. Wystarczy pobrać i aktywować na swoim numerze aplikację Mój T-Mobile i włączyć sobie dostęp do Perplexity Pro - w zakładce Magenta Moments. Macie na to czas do 28 lutego, ale warto się pospieszyć, bo liczba bezpłatnych kodów jest ograniczona.