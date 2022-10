Tytułem wstępu - rzut okiem na abonamenty i oferty na kartę z 5G w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

W Orange, za najtańszy abonament 5G zapłacimy 55 zł, a w ofercie na kartę 39 zł. W Play najtańszy abonament 5G kosztuje 50 zł (tylko online, w salonie 60 zł), a oferta na kartę 5G - 35 zł miesięcznie. W Plusie najtańszy abonament 5G wykupimy za 35 zł, a co ciekawe w ofercie na kartę drożej, bo za 40 zł - no, ale z osiem razy większym transferem danych. Z kolei w T-Mobile najtańszy abonament i oferta na kartę z 5G kosztują odpowiednio 40 zł i 39 zł.

Są jednak jeszcze nielimitowane oferty z 5G za 30 zł lub mniej. W zestawieniu takich ofert bierzemy pod uwagę tylko te z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z minimum 30 GB transferu danych.

Tanie i nielimitowane oferty w zasięgu 5G sieci Orange

Zaczynając alfabetycznie od Orange, aktualnie dostępna jest tylko jedna oferta w zasięgu 5G tego operatora - w submarce nju mobile.

Za 29 zł miesięcznie skorzystamy tu z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości oraz z 20 GB transferu danych na start, po pół roku będzie to już 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB - tak więc myślę, że mi wybaczycie to odstępstwo od reguły minimum 30 GB.

Z kolei od 8 listopada drugi taki plan z 5G w zasięgu Orange, pojawi się w subskrypcji Orange Flex za 30 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych (więcej o tej nowości w tym tekście).

Tanie i nielimitowane oferty w zasięgu 5G sieci Plus

Plush

W submarce Plusa - Plush, też mamy jedną nielimitowaną ofertę z 5G za mniej niż 30 zł. Jednak aby z niej skorzystać musimy wybrać ofertę z abonamentem na dwa lata. Niemniej wiąże się to z korzyścią finansową - przez pierwszy rok kosztuje ona 20 zł, a przez drugi rok 30 zł, średnio więc pakiet ten kosztuje 25 zł.

Tak więc, jak na razie to najtańsza opcja na 5G z tak dużą paczką danych 30 GB, no i nielimitowanymi rozmowami oraz wiadomościami SMS/MMS.

Lajt Mobile

W Lajt Mobile mamy podobny plan, co w nju mobile z tą różnicą, iż 60 GB transferu danych w 5G otrzymujemy od razu - w podobnej cenie 29,99 zł miesięcznie.

Otvarta

Tyle samo zapłacicie za nielimitowany pakiet w Otvarta, jednak w planie tym mamy o połowę mniejszy limit transferu danych - 31 GB.

Premium Mobile

Ostatni nielimitowany plan za mniej niż 30 zł z 5G znalazłem w ofercie Premium Mobile. Zapłacicie za niego 29,70 zł miesięcznie.

Tytułem zakończenia - aktualnie nie znalazłem w tej cenie żadnej nielimitowanej oferty w zasięgu 5G sieci Play i T-Mobile. Tak jak na wstępie pisałem, w zasięgu 5G tych operatorów, najtańsza oferta jest w Play na kartę - za 35 zł oraz w T-Mobile na kartę - 39 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.