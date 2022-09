Od dziś 5G dla klientów nju mobile. Jak wyglądają obecnie oferty submarek „wielkiej czwórki”

5G w ofercie nju mobile

Udostępnienie dziś 5G klientom nju mobile nie do końca pokrywa się z prawdą, bo okazuje się, że proces ten jest nieco bardziej wydłużony, niż się można było spodziewać.

Otóż, automatycznie 5G włącza się tylko klientom internetu mobilnego - plan nju internetowy oraz wszystko za nie więcej niż 29 zł w nju na kartę.

Z kolei klienci już korzystający z nju na abonamentu muszą się uzbroić w cierpliwość, plany z 5G trzeba ręcznie włączyć na swoim koncie (nju 29 zł 5G lub nju 39 zł 5G) i poczekać na ich aktywację do nowego okresu rozliczeniowego.

Oferty submarek Orange - Orange Flex i nju mobile

Orange Flex

W Orange Flex 5G pojawiło się dużo wcześniej. Aktualnie ta nowa technologia dostępna jest w trzech z pięciu planów subskrypcyjnych - za 35 zł (45 GB transferu danych), za 50 zł (80 GB transferu danych) oraz za 80 zł (150 GB transferu danych). Pozostałe dwa plany kosztują 25 zł i 30 zł, a zawierają odpowiednio 15 GB i 30 GB transferu danych, bez dostępu do 5G. Oczywiście wszystkie plany mają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

Nju Mobile

Pojawienie się 5G w nju mobile sprawia, że jest to aktualnie najtańsza opcja na 5G w zasięgu sieci Orange. W abonamencie Orange najtańszy abonament z 5G kosztuje 60 zł, w ofercie na kartę pakiet z 5G kosztuje z kolei 39 zł.

W nju mobile najtańszy plan z dostępem do 5G kosztuje 29 zł, zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu na start, 40 GB po pół roku stażu, 50 GB po roku i 60 GB po dwóch latach. Droższy plan za 39 zł to dwa razy większy pakiet transferu danych, a plan za 19 zł to nielimitowane rozmowy i 3 GB transferu danych na start, bez dostępu do 5G.

Orange udostępnił też 5G w ofercie na kartę w planie za 29 zł, który zawiera 10 GB transferu danych na start i 30 GB po dwóch latach. Pakiet za 19 zł to nielimitowane rozmowy i wiadomości. Jest tu jeszcze pakiet dzienny, kosztujący 1,20 zł za dzień nielimitowanych rozmówi i wiadomości oraz od 250 MB do 750 MB (w zależności od stażu w sieci) transferu danych dziennie.

Ostatnią opcją na 5G w nju mobile jest jeszcze oferta na internet mobilny, kosztująca 29 zł miesięcznie i zawierająca 60 GB transferu danych na start - 180 GB po dwóch latach stażu.

Oferta submarki Plusa - Plush na abonament i kartę

Drugim operatorem, który już udostępnił 5G w swojej submarce jest Plus. W Plush na abonament mamy dwa plany z 5G - za 30 zł miesięcznie (20 zł przez pierwszy rok) oraz za 50 zł, zawierające odpowiednio 30 GB i 60 GB transferu danych.

Dwa pozostałe plany kosztują 25 zł miesięcznie, różnią się okresem zobowiązania (miesiąc lub dwa lata) oraz transferem danych. W umowie z miesięcznym okresem wypowiedzenia dostajemy na start 15 GB, 20 GB po dwóch latach stażu, a przy umowie na 2 lata - 20 GB dostępne jest od razu.

Oferta na kartę w Plush to dwa pakiety za 30 zł i 40 zł. Droższy pakiet jest z dostępem do 5G, a jeśli chodzi o transfer danych - wraz z obowiązującą promocją przez najbliższy rok można uzyskać tu odpowiednio 130 GB i 135 GB transferu danych w miesiącu, a po roku dodatkowe 300 GB na konto.

W przypadku oferty na internet mobilny, możemy w Plush skorzystać z dwóch planów z miesięcznym okresem zobowiązania. Plan za 30 zł to 60 GB transferu danych, który po roku się podwaja, a droższy plan za 60 zł to już 200 GB transferu z dostępem do 5G.

Oferty submarek Play - Red Bull Mobile i Virgin Mobile

Red Bull Mobile

Pierwsza submarka Play - Red Bull Mobile wydaje się już opuszczona, od dawna nie aktualizowana, wygląda dość marnie obecnie na tle konkurencji.

W ofercie na abonament mamy dwa plany za 30 zł. W opcji z miesięcznym okresem wypowiedzenia dostajemy zaledwie 10 GB transferu danych, przy umówię na rok nieco więcej, bo 15 GB.

Trochę lepiej wyglada to w ofercie na kartę - za 30 zł możemy korzystać z 20 GB transferu danych (10 GB z pakietu + 10 GB z bonusu za doładowanie).

Virgin Mobile

W Vrgin Mobile mamy trzy abonamenty - bez zobowiązania kosztuje od 15 zł do 30 zł, w zależności od wykorzystanego transferu (1 zł za 1 GB). Dwa plany z zobowiązaniem na dwa lata kosztują 30 zł i 40 zł, a zawierają 40 GB i 60 GB transferu danych w miesiącu.

W ofercie na kartę w Virgin Mobile możemy wybrać spośród pięciu pakietów, z czego cztery są miesięczne, jeden tygodniowy.

W pakiecie #GIGAMAKS działa promocja znana z ofert na kartę "wielkiej czwórki" - 1200 GB na rok, a więc łącznie można w nim mieć 130 GB transferu miesięcznie.

Interesująco wygląda tu oferta na internet mobilny, zwłaszcza plan za 50 zł - to jeden z największych obecnie limitów w ofercie bez zobowiązania na rynku w tej cenie: 220 GB. Pozostałem dwa plany kosztują 30 zł i 40 zł i zawierają 60 GB i 120 GB transferu danych.

Oferta submarki T-Mobile - Heyah

Pozostała nam jeszcze Heyah - subskrypcja i oferta na kartę. W subskrypcji Heyah 01 dostępne są dwa plany za 19,99 zł i 29,99 zł miesięcznie. Mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB i 40 GB transferu danych.

Z kolei w ofercie na kartę Heyah możemy wybierać spośród trzech nielimitowanych pakietów na rozmowy i wiadomości oraz z limitu transferu danych na poziomie 35 GB, 55 GB i aż 70 GB w miesiącu - w cenie 25 zł, 35 zł i 45 zł miesięcznie.

W przypadku oferty na internet mobilny, dostępny jest tylko jeden pakiet w subskrypcji Heyah 01 - z limitem transferu danych 50 GB w miesiącu za 19,99 zł.

Jak widać, jest w czym wybrać, jeśli chodzi o oferty submarek naszych operatorów infrastrukturalnych, zarówno spośród ofert komórkowych na abonament (z i bez zobowiązania) czy na kartę, jak i na internet mobilny - w atrakcyjnych cenach. Warto tu jeszcze odnotować, że dostęp do 5G w swoich submarkach mają obecnie tylko Orange i Plus, Play i T-Mobile nie zdecydowali się jeszcze na taki krok.

