Halo Orange, Play i Plus - czas na w pełni nielimitowane oferty. Klienci przenoszą się do T-Mobile

Raporty UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami od lat dostarczają nam informacji o aktualnych nastrojach wśród ich klientów. Widać w nich wyraźnie, jak reagują oni na zmiany ofert, na nowe oferty lub brak ciekawych nowych propozycji u poszczególnych operatorów.

Nie inaczej jest w ostatnich raportach UKE za IV kwartał 2021 roku, I kwartał 2022 roku oraz bieżący za II kwartał 2022 roku. Jeszcze za cały 2021 rok, Orange mógł się pochwalić dodatnim bilansem przy przenoszeniu numerów, jednak już w IV kwartale odnotował pierwszy ujemny bilans.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 94856 94368 -488 Play 102980 85148 -17832 Plus 91949 63751 -28198 T-Mobile 60515 75469 14954

Z kolei T-Mobile jako jedyny operator zakończył ten kwartał z bilansem prawie 15 tysięcy numerów na plusie. Nie sposób nie połączyć tego wyniku z pierwszą ofertą na rynku z nielimitowanym transferem danych w planach na internet mobilny. To z pewnością okazało się magnesem dla klientów bez możliwości podłączenia w swojej lokalizacji do internetu stacjonarnego.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 87435 80256 -7179 Play 100287 78020 -22267 Plus 79123 57085 -22038 T-Mobile 56246 68362 12116 Razem 323091 283723 -39368

Niejako potwierdzeniem tej tendencji przechodzenia do T-Mobile z uwagi na nowe oferty, były wyniki za I kwartał 2022 roku, a więc już po udostępnieniu nielimitowanego internetu również w ofertach głosowych przez tego operatora. Natomiast pozostali operatorzy nadal kończyli kolejny kwartał na minusie.

Przenoszenie numerów w II kwartale 2022 roku - operatorzy infrastrukturalni

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 78787 74336 -4451 Play 89883 74104 -15779 Plus 70406 50567 -19839 T-Mobile 54416 66547 12131 Razem 293492 265554 -27938

Nadal też nie reagują kontrofertą i w wynikach za II kwartał tego roku T-Mobile znowu jako jedyny może pochwalić się dodatnim bilansem. To już jest jasny sygnał dla rynku, by i pozostali operatorzy infrastrukturalni pomyśleli o udostępnieniu nielimitowanego dostępu do internetu mobilnego w routerach WiFi i smartfonach dla swoich klientów.

Myślę, że to nie jest już przypadek i w tym okresie wakacyjnym poznamy takowe w wykonaniu Orange, Play i Plusa. Rok na minusie przy przenoszeniu numerów to spore straty dla operatorów, nie tylko wizerunkowe, ale i finansowe.

Przenoszenie numerów w II kwartale 2022 roku - operatorzy wirtualni

Jeśli chodzi o przenoszenie numerów u najwiekszych operatorów wirtualnych, Premium Mobile zaczął tracić numery - wcześniej zwykle miał około 10 tysięcy numerów na plusie. Natomiast UPC stał się dzięki temu numerem jeden przy przenoszeniu numerów wśród operatorów wirtualnych.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w II kwartale 2022 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans P4 Sp. z o. o. (d. Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.) 4348 3620 -728 Multimedia Polska S.A. 857 1481 624 INEA 173 667 494 Vectra S.A. 480 3428 2948 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 780 1632 852 VikingCo Poland Sp. z o. o. 1164 3700 2536 Netia S.A 1328 3705 2377 Lycamobile 1124 433 -691 CANAL+ POLSKA S.A. 797 2104 1307 OTVARTA Sp. z o.o. 897 2451 1554 PREMIUM MOBILE S.A. 5726 9537 3811 UPC Polska 387 10277 9890

Istotną zmianą jest też przepisanie na siebie wszystkich numerów Virgin Mobile przez spółkę P4. Przekonałem się o tym sam, przy przeniesieniu testowego numeru z Virgin Mobile (szczegóły w tym wpisie - Jak przenieść numer online w ofercie na kartę? Okazuje się, że to nie takie proste).

Orange poinformował mnie, że nie może przenieść mojego numeru, bo błędnie określiłem swojego dotychczasowego operatora. Na szczęście obeszło się bez ponownego składania wniosku i wystarczyło, że w wiadomości e-mail wskazałem Play. Tak więc, jeśli przenosicie się teraz z Virgin Mobile do innego operatora, we wniosku podawajcie, że numer należy do Play, ewentualnie do P4.

