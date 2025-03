Znowu to zrobili! Dają więcej gigabajtów bez podnoszenia ceny

Okazuje się, że mimo wiodącej praktyki u naszych operatorów infrastrukturalnych, polegającej na w zasadzie już corocznej podwyżce o 5 zł abonamentów komórkowych, w zamian za większe limity transferu danych, można to zrobić inaczej.

Zdążyliśmy już przywyknąć do co raz większej liczby gigabajtów w ofertach komórkowych naszych telekomów, ale za każdym razem wiążącej się z podwyżką opłat. Są jednak operatorzy, którzy zgodnie z duchem czasów i co raz większym zapotrzebowaniem na transfer danych w telefonie, podwyższają limity bez podnoszenia ceny.

Aby daleko nie szukać, wspomnę tylko o znanym z takiej pro konsumenckiej praktyki operatorze Nju Mobile. Do takich operatorów, należy też jednak a2mobile, który już drugi raz z rzędu decyduje się na zwiększenie limitów transferu danych w swoich pakietach na kartę, w tych samych cenach.

Nie chcę być gołosłownym, więc zapraszam do poprzedniego mojego wpisu ze stycznia 2023 roku -Nowa oferta na kartę w a2mobile - więcej pakietów, transferu i 5G.

Niemal dokładnie dwa lata temu, wyglądała tak jak powyżej oferta na kartę w a2mobile. Od dzisiaj z kolei, ceny wszystkich pakietów, przedstawiają się następująco.

Tania oferta na kartę w a2mobile

Co by nie powtarzać przy każdym pakiecie,- wszystkie miesięczne pakiety zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS i dostęp do nowej technologii 5G (wcześniej dwa najtańsze nie miały takiej opcji).

Zaczynając od najtańszego pakietu za 19,90 zł, mamy tu teraz limit 15 GB transferu danych - wcześniej w tej cenie było 10 GB. Pakiet za 24,90 zł to teraz limit 35 GB, wcześniej - 30 GB, a pakiet za 29,90 zł to już 50 GB, wcześniej - 45 GB.

Większe wzrosty limitów i korzystniejsze ceny, mamy teraz w droższych pakietach:

za 34,90 zł jest teraz 70 GB, a było 55 GB,

za 39,90 zł - 100 GB, to nowy pakiet, który zastąpił ten za 44,90 zł z limitem 65 GB,

za 49,90 zł - 150 GB, to nowy pakiet, który zastąpił ten za 59,90 zł z limitem 120 GB.

Tak więc, mamy teraz nie tylko wzrost limitów transferu danych, ale i jednocześnie niższe ceny niż 2 lata temu, a to jeszcze nie wszystko.

Oferty na kartę z internetem bez limitu danych i prędkości

Decydując się teraz wykupić jeden z trzech powyższych droższych pakietów (lub zmienić posiadany), dostaniemy internet w smartfonie bez limitu danych i prędkości na:

6 miesięcy - przy pakiecie za 34,90 zł miesięcznie, później limit 70 GB,

9 miesięcy - przy pakiecie za 39,90 zł miesięcznie, później limit 70 GB,

12 miesięcy - przy pakiecie za 49,90 zł miesięcznie, później limit 150.

Nowa oferta a2mobile, przypomniała mi ostatnią nowość w subskrypcji Red Bull Mobile, który również zdecydował się na niższą cenę 30 zł miesięcznie (wcześniej było 40 zł), a nawet 15 zł przez pierwszy miesiąc czy przez pół roku dla przenoszących numer.

Jednak bez zwiększania limitu transferu danych,- nadal jest 60 GB, i jest też krótszy okres na korzystanie z internetu bez limitu danych i prędkości - było pół roku, jest kwartał.

Gdzie jeszcze możemy skorzystać z internetu bez limitu danych i prędkości bez dodatkowych opłat? Na zasadzie testu swojej sieci, T-Mobile udostępnia karty e-SIM z nielimitowanym internetem, ale tylko na 30 dni (wcześniej było na kwartał), za to za darmo.

