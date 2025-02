Nowa oferta w Red Bull Mobile. Dało się taniej!

Z chwilą uruchomienia w 2023 roku nowej oferty Red Bull Mobile, udostępniono w niej jeden pakiet subskrypcji za 40 zł miesięcznie. Zawierał on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 60 GB.

Reklama

Aczkolwiek na start, każdy nowy klient otrzymywał dostęp do internetu mobilnego bez limitu danych i prędkość aż na pół roku. Niezależnie od tego czy aktywowaliśmy nowy numer, czy przenosiliśmy go od innego operatora.

Najwyraźniej to nie przysporzyło operatorowi gwałtownego napływu klientów lub klienci aktywowali masowo tylko nowe numery na te pół roku nielimitowanego numeru, stąd dziś zupełnie nowa oferta i podzielona na dwie części - dla nowych numerów i dla numerów przenoszonych od konkurencji.

Nowa oferta Red Bull Mobile

W nowej ofercie Red Bull Mobile, nielimitowany w dane i prędkość internet dostępny jest od teraz na 90 dni, a więc skrócono czas o połowę. Jednocześnie obniżono kwotę miesięcznej subskrypcji z 40 zł do 30 zł. Z tym, że dla nowych numerów będzie obowiązywała zniżka 50% przez pierwszy miesiąc, a dla przenoszonych numerów przez 6 miesięcy.

Bez zmian natomiast, jeśli chodzi o limit transferu danych po 3 miesiącach, będzie on wynosił 60 GB w miesiącu (9,88 GB w roamingu UE). Do tego oczywiście dostęp do sieci 5G od T-Mobile i możliwość zamówienia wirtualnej karty eSIM w miejsce fizycznego SIM-a.

Jak to wygląda obecnie u konkurencji? Sprawdźmy inne dostępne na rynku subskrypcje komórkowe.

Inne dostępne subskrypcje w podobnej cenie

Subskrypcja w a2mobile

W subskrypcji a2mobile mamy pakiet z internetem bez limitu danych i prędkości na pół roku, czyli podobnie jak wcześniej w Red Bull Mobile, po tym okresie zaczyna obowiązywać limit 65 GB - taki wyróżnik, ale koszt jest wyższy, bo miesięcznie zapłacimy za ten pakiet 39,90 zł. Ponadto, nie skorzystamy tu z roamingu w UE wg zasady RLAH.

Subskrypcja w nju mobile

W nju mobile subskrypcja dostępny jest tańszy o złotówkę pakiet - 29 zł miesięcznie (dla dwóch do pięciu numerów na jednym koncie, każdy po 19 zł) i zawiera podobny limit transferu danych - 60 GB, ale rośnie on po pół roku do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach stażu do aż 180 GB.

Reklama

Subskrypcja w Mobile Vikings

W Mobile Vikings najtańsza subskrypcja, to koszt 30 zł miesięcznie - 15 zł za pierwszy miesiąc, a zawiera limit transferu danych na poziomie 80 GB w miesiącu. Do tego z kumulacją niewykorzystanego limitu na kolejne miesiące.

Subskrypcja w Orange Flex

W subskrypcji Orange Flex dostępny jest pakiet za 35 zł, z limitem 75 GB transferu danych w miesiącu. Dodatkowo, można ten pakiet wykupić na rok, wówczas płacimy za 10 miesięcy, a średni koszt obniża się do 29,16 zł miesięcznie. Zamówimy tu też dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem.

Reklama

Subskrypcja w Plus

Ostatnia z dostępnych subskrypcji w Plusie, to miesięczny koszt 30 zł (pierwsze dwa miesiące za 15 zł) , a zawiera limit 30 GB transferu danych w miesiącu - z kumulacją niewykorzystanego transferu. Do tego w promocji 1500 GB na rok - 100 GB co miesiąc i na koniec bonus 300 GB.

Oczywiście, wszystkie te pakiety oprócz transferu danych, zawierają też nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS.