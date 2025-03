Operator udostępnił wszystkie swoje usługi bez umowy na 2 lata

Vectra to teraz największy operator w Polsce, z najszerszą ofertą usług dostępnych bez umowy na 2 lata - mowa o abonamencie komórkowych, abonamencie na internet mobilny, stacjonarny czy telewizję.

Nie lubicie zobowiązań, ewentualnie chcecie przetestować różne usługi u operatora bez podpisywania umowy na 2 lata? Możecie to zrobić teraz u operatora Vectra, podpisując umowę bez okresu zobowiązania.

Oferta bez okresu zobowiązania umożliwia korzystanie z usług operatora bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy. W ramach ofert bez zobowiązań dostępnych w Vectrze można wybrać dowolną, odpowiednią dla siebie – pakiety telewizyjne, Internet światłowodowy lub abonament komórkowy. Z nowych ofert bez okresu zobowiązania mogą korzystać zarówno nowi, jak i obecni Klienci operatora, którzy chcieliby zapoznać się z usługami, jakich jeszcze nie posiadają.

Co istotne, wybierając teraz wszystkie usługi bez okresu zobowiązania, możecie z nich skorzystać w takich samych cenach, jak przy umowach na 2 lata, wliczając w to opłaty aktywacyjne (9,99 zł).

I tak, w najtańszych opcjach zapłacicie teraz:

za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s - 64,99 zł miesięcznie (+4,99 zł/mies., za dzierżawę modemu),

za światłowody 300 Mb/s z telewizją (73 kanały) - 79,99 zł miesięcznie (+4,99 zł/mies., za dzierżawę modemu),

za światłowody 300 Mb/s z telewizją (130 kanałów) - 99,99 zł miesięcznie (+4,99 zł/mies., za dzierżawę modemu),

za internet mobilny z limitem 100 GB - 40 zł miesięcznie,

za abonament komórkowy (pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych 10 GB) - 15 zł miesięcznie.

W ofercie bez zobowiązania można również skorzystać z pakietów zawierających dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Netflix, na przykład — internet o prędkości do 300 Mb/s lub do 600 Mb/s + 73 kanały (Pakiet Srebrny) z Netflixem (Plan Podstawowy).

Oczywiście, w ofercie Vectra nadal pozostaje opcja podpisania umowy długoterminowej na wybrane usługi dla klientów, którzy preferują taką formę współpracy z operatorem.

Źródło: Vectra.