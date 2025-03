Apple One dla kilku osób za darmo? Oto, co musisz zrobić

Masz w rodzinie (2+1) trzy iPhone? To jest najlepsza oferta komórkowa z dostępem do subskrypcji Apple One dla Ciebie (dla Was), lepszej w tej zawartości nie znajdziecie. Przenalizowałem wszystkie dostępne opcje.

Zaczynając od samej subskrypcji Apple One dla rodziny, to najkorzystniejsze rozwiązanie dla kilku osób w domu, korzystających ze smartfonów iPhone. Za 49,99 zł miesięcznie kilka osób w domu może korzystać z dostępu do Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i z dysku w chmurze Apple iCloud+ o pojemności 200 GB.

Reklama

Jak z tego zestawu usług korzystać w zasadzie za darmo?

Plan Apple One dla rodziny w Plusie

To jedyny taki pakiet w ofertach naszych telekomów. Dostęp do Apple One Rodzina z trzema abonamentami komórkowymi z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych do podziału na poziomie 750 GB, zapłacimy 145 zł miesięcznie przez całą umowę.

W rezultacie, na jedną osobę będzie to koszt 48,33 zł miesięcznie i 250 GB transferu danych.

To w trakcie umowy, z kolei po 2 latach, możemy tu przejść na umowę na czas nieokreślony,- co nie jest już takie proste (jeden z operatorów zastrzega już wzrost kwoty abonamentu za każdy rok na umowie na czas nieokreślony o 10 zł), wówczas będziemy płacić 155 zł miesięcznie, a więc 51,66 zł miesięcznie na osobę.

Odejmijmy jeszcze koszt Apple One, co przyda się do porównania z innymi opcjami na rynku,- daje nam to 95,01 zł (31,67 zł na osobę) w trakcie umowy i 105,01 zł (35 zł na osobę) na umowie na czas nieokreślony, za sam abonament komórkowy dla 3 osób (z limitem 250 GB dla każdego numeru).

Abonament komórkowy w Orange z Apple One dla 3 osób

Najbardziej zbliżony w zawartości, będzie tu Plan M za 75 zł miesięcznie (80 zł na umowie na czas nieokreślony), z limitem 200 GB transferu danych.

Za trzy numery w tym abonamencie (dodatkowe dwa numery płacą 20 zł mniej miesięcznie) zapłacimy tutaj 185 zł (61,66 zł za osobę) w trakcie umowy i 200 zł (66,66 zł za osobę) na umowie na czas nieokreślony.

Reklama

Doliczając do tego subskrypcję Apple One dla rodziny, łącznie zapłacimy 234,99 zł (78,33 zł na osobę) w trakcie umowy i 249,99 zł (83,33 zł) na umowie na czas nieokreślony.

Oczywiście zawsze można powiedzieć, że wezmę sobie trzy oferty na kartę i dokupię Apple One dla rodziny z osobna, to zobaczmy.

Reklama

Najbardziej pasujący jest tu pakiet za 50 zł z limitem 200 GB (tak jak w abonamencie Orange, ale nadal 50 GB mniej na każdym numerze niż w porównywanym Plusie).

Mamy więc 150 zł za same oferty na kartę, czyli tyle ile w Plusie za 3 abonamenty z limitem 250 GB na numerze i już z wliczoną subskrypcją Apple One, do tego już na umowie na czas nieokreślony.

Musielibyśmy wziąć tu trzy oferty na kartę za 35 zł miesięcznie z limitem 50 GB, by w ogóle zrównać się z opłatami za 3 abonamenty z limitem 250 GB w Plusie bez Apple One.

Abonament komórkowy w Play z Apple One dla 3 osób

W abonamencie Play za 90 zł miesięcznie jest brak limitów transferu danych przez rok, później 300 GB. Z kolei abonament za 70 zł, to 100 GB transferu mniej.

Niemniej, nawet biorąc tę opcję za 70 zł, za trzy numery zapłacimy tutaj 170 zł miesięcznie (56,66 zł za osobę) w trakcie umowy i 200 zł miesięcznie (66,66 zł za osobę) na umowie na czas nieokreślony, czyli podobnie jak w abonamencie Orange.

Reklama

Co z ofertą na kartę w Play? Tak samo jak w Orange na kartę, czyli 3 pakiety po 50 zł z limitem po 200 GB transferu danych na numerze.

Abonament komórkowy w T-Mobile z Apple One dla 3 osób

W T-Mobile za 70 zł miesięcznie dostaniemy brak limitu transferu danych i ograniczenie prędkości do 30 Mb/s, ale kosztowo będzie to się przedstawiało identycznie jak w Play.

Co więcej na umowie na czas nieokreślony, kwota abonamentu będzie rosła o 10 zł za każdy rok. Natomiast w ofercie na kartę T-Mobile nie ma tak dużych pakietów transferu danych, maksymalnie 60 GB w miesiącu, ale i tak kosztowo wygląda to podobnie jak w Orange i Play.

- Nie ma lepszej opcji? Słabo szukałeś, szukaj dalej…

Plan Apple One dla rodziny w Plusie to teraz najlepsza opcja na rynku dla posiadaczy iPhone? Powiem tak - to zależy, bo najlepsza jest w tej zawartości, ale…

W Plusie, już na umowie na czas nieokreślony będziemy płacić 155 zł miesięcznie, a więc 51,66 zł miesięcznie na osobę, za trzy abonamenty z limitem 250 GB transferu danych w miesiącu i z dostępem do subskrypcji Apple One dla rodziny.

Jeśli jednak, zamiast 250 GB transferu danych, wystarczy Wam 25 GB lub 50 GB na numerze, warto zastanowić się nad subskrypcją Orange Flex za 35 zł lub 50 zł - dwa dodatkowe numery kosztują tu bowiem po 15 zł każdy, transfer danych do podziału.

W tańszej opcji zapłacicie tu łącznie (już razem z subskrypcją Apple One dla rodziny) - 114,99 zł (38,33 zł za osobę), a w droższej 129,99 zł (43,33 zł za osobę). Dodatkowo, każda osoba będzie mogą dodać sobie za darmo dodatkową kartę eSIM z tym samym numerem, do smartwatcha Apple Watch GPS + Cellular.

Stock Image from Depositphotos.