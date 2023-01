a2mobile to oferta na kartę chyba najbardziej rozbudowana na rynku, jeśli chodzi o dostępne pakiety. Do tej pory dostępne było pięć pakietów, trzy zwykłe i dwa z dostępem do 5G. W nowej ofercie mamy już sześć pakietów, w tym już cztery z 5G.



Pisząc najbardziej rozbudowana mam na myśli to, iż z pewnością każdy znajdzie w niej coś dla siebie. A więc mamy tu najtańszy nielimitowany w rozmowy i wiadomości SMS/MMS pakiet z limitem 10 GB transferu danych za 19,90 zł miesięcznie. Za 5 zł więcej możemy sobie potroić ten limit, a za kolejne 5 zł uzyskać już dostęp do 5G i jeszcze większego limitu. Dalej mamy już tylko więcej gigabajtów - za 34,90 zł: 55 GB, za 44,90 GB: 65 GB, a za 59,90 aż 120 GB.



Nadal dostępne są też dodatkowe pakiety dla osób, które tylko rozmawiają przez telefon i wysyłają wiadomości, potrzebują tylko dostępu do małego pakietu danych - 5GB z wiadomościami lub z połączeniami za 17,90 zł miesięcznie.



Nie brakuje też pakietów dla osób, które szukają pojedynczych usług - tylko rozmowy, tylko wiadomości i tylko pakiet danych za 12,90 zł miesięcznie.



Co ciekawe jeszcze na koniec, nie wiem czy to było już wcześniej, ale a2mobile stosuje w tych wszystkich pakietach stopniowanie prędkości ponad limit zużycia transferu. W pakietach od 19,90 zł do 34,90 zł - pierwsze 5GB ponad limit ograniczone jest do 1 Mb/s, a później do 512 kb/s.

W pakietach za 44,90 zł i 59,90 zł nie ma stopniowania, od razu jest ograniczenie do zaledwie 32 kb/s, a w pakietach z paczką 5 GB jest jeszcze zupełnie inaczej - pierwsze 5 GB ponad limit z ograniczeniem prędkości do 3 Mb/s, kolejne 5 GB do 1 Mb/s, a dopiero później 512 kb/s.

Źródło: a2mobile.

