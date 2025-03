Świetna promocja przedłużona! Setki gigabajtów w taniej ofercie do telefonu

Oferta Mobile Vikings, to chyba jeden z najlepiej zoptymalizowanych pakietów dla każdego z klientów, dopasowanych do zużycia i korzystania przez z nich z usług komórkowych.

Reklama

Począwszy od tanich ofert na kartę, przez subskrypcje z ogromnymi paczkami transferu danych, a kończąc na pakietach internetu mobilnego do domu, dla klientów bez dostępu do internetu stacjonarnego w swoich lokalizacjach.

Wspomniana promocja, udostępniona została w zeszłym roku w subskrypcji Mobile Vikings, a miała potrwać do dzisiaj, czyli do 3 marca. Najwyraźniej cieszyła się dużym powodzeniem i przysporzyła operatorowi sporo nowych klientów, bo właśnie postanowił ją przedłużyć aż do 30 kwietnia 2025 roku.

To naprawdę świetna promocja, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, ale wcześniej zerknijmy na pozostałe oferty tego operatora, bo naprawdę warte są wzięcia pod uwagę, jeśli nosicie się właśnie z zamiarem zmiany dostawcy.

Oferta na kartę w Mobile Vikings

Oferta na kartę w Mobile Vikings, to idealne rozwiązanie dla osób szukających tanich miesięcznych pakietów do telefonu, z optymalnym limitem transferu danych i które to nie potrzebują roamingu w UE wg zasady RLAH.

Mamy tu trzy pakiety za 25 zł miesięcznie, 30 zł i 35 zł - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami stacjonarnymi i komórkowymi oraz z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS. Do tego limit transferu danych na poziomie 30 GB, 35 GB i 50 GB w miesiącu.

W promocji pierwszy miesiąc jest za 50% ceny, zapewniony mamy tu też dostęp do 5G i kumulację niewykorzystanego transferu danych w danym miesiącu.

Oferta na internet mobilny w Mobile Vikings

Oferta na internet mobilny w Mobile Vikings, to również trzy pakiety dla osób, które zarówno w umiarkowanym stopniu wykorzystują transfer danych z limitem 100 GB w miesiącu za 40 zł, jak i z zapotrzebowaniem na większe limity na poziomie 150 GB za 50 zł oraz 250 GB za 60 zł miesięcznie.

Reklama

Subskrypcja w Mobile Vikings

I tak docieramy do subskrypcji w Mobile Vikings, gdzie dostępna jest promocja z setkami gigabajtów co miesiąc na rok, w dwóch pakietach. Wszystkie trzy zawierają pełny no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, co ważne — w kraju i roamingu UE wg zasady RLAH oraz limit transferu danych:

80 GB (8,47 GB w roamingu UE) za 30 zł miesięcznie,

120 GB (9,89 GB w roamingu UE) za 35 zł miesięcznie,

180 GB (12,71 GB w roamingu UE) za 45 zł miesięcznie.

Rzeczona promocja „Extra GB”, dostępna jest w pakietach subskrypcji za 35 zł i 45 zł miesięcznie — wystarczy wykupić w nich nowy numer lub przenieść od innego operatora i co miesiąc przez rok opłacać wybrany pakiet.

Reklama

W cenie 35 zł miesięcznie dostaniemy co miesiąc po 400 GB z promocji — łącznie będzie to więc 4800 GB przez rok. Z kolei za 45 zł miesięcznie, będzie to co miesiąc 800 GB z promocji, a więc 9600 GB przez rok.

Dlaczego nie wspominam o transferze z pakietów? To jest w tym właśnie najlepsze w tej promocji. Otóż przy założeniu, iż będą Wam wystarczały co miesiąc promocyjne gigabajty — po 400 GB czy 800 GB, transfer z pakietów możecie kumulować sobie na koncie przez ten rok.

To oznacza, że jak promocja się skończy po 12 miesiącach, będziecie mieli odłożone w ten sposób maksymalnie 931 GB (sztywny limit przy kumulacji niewykorzystanego transferu z pakietów w Mobile Vikings) transferu danych, do wykorzystania w razie potrzeby w kolejnych latach.

Źródło: Mobile Vikings.